Udvaros Dorottya eljátssza Karikó Katalint

Rendhagyó bemutató készül: november 15-én a Nobel-díjas magyar kutató, Karikó Katalin életútja elevenedik meg az Átrium színpadán, Udvaros Dorottya főszereplésével – írja közleményében az EgyÉletem Produkció, amely arra specializálódott eddig, hogy egy-egy ismert ember (Grecsó Krisztiántól Mucsi Zoltánig) előadja a saját életét.

A november közepi bemutatón Karikó azonban csak a nézőtéren lesz ott, Udvaros fogja megmutatni „egy kivételes tudományos pálya kevésbé ismert oldalát, a világraszóló sikert megelőző évtizedek küzdelmeit, kudarcait és kitartását”.

Dorottya és Katalin Fotó: Viszlay Márk, Christopher Michel

A darab alapjául Karikó Katalin 2023-ban megjelent, Áttörések – Életem és a tudomány című önéletrajzi könyve szolgál. A kötet felidézi a kutató gyermekkorát, családját, magyarországi és amerikai éveit, valamint azt a hosszú és sokszor küzdelmes utat, amely végül a tudomány egyik legnagyobb elismeréséhez vezetett.

A színpadi adaptációt Bíró Bence írta, a rendező a 444-en az egekig magasztalt filmet, a Minden csillagot is jegyző Olasz Renátó.