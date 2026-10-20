Postás Józsi és Beton.Hofi egy helyen – csütörtökön indul a jubileumi Magyar Klipszemle programsorozata

Október 29-én az Akvárium Klubban rendezik meg a 10. Magyar Klipszemle díjátadóját, de már október 22-től vetítésekkel, kiállítással, szakmai beszélgetésekkel, koncertekkel és bulikkal ünneplik a magyar videóklipkultúrát.

A díjátadón 25 kategóriában ismerik el az elmúlt időszak legkiemelkedőbb magyar videóklipjeit és készítőiket. A legjobb rendezés, operatőri munka és vágás mellett olyan kategóriákban is díjaznak, mint a legnagyobb dili, a legjobb trippy, a legjobb DIY klip vagy a legjobb AI/VFX.

Október 18-ig szavazhatott a közönség videóklipekre olyan előadóktól, mint Beton.Hofi, a Valmar, 636 vagy Postás Józsi.

Fotó: Magyar Klipszemle

A Magyar Klipszemle azzal a céllal indult el tíz évvel ezelőtt, hogy önálló szakmai és kulturális figyelmet kapjanak a videóklipek. A tizedik évfordulóra a Klipszemle minden eddiginél nagyobb szabású rendezvénysorozattal készül: október 22-én, csütörtökön egy bemelegítő bulival indítanak a HEAVY-ben, majd október 23-án nyílik meg a Dugattyúsban a 10/10 című portrékiállítás, ami Miki357 fekete-fehér fotóin keresztül mutatja be a hazai klipkultúra tíz meghatározó szereplőjét.

Október 26. és 28. között háromnapos vetítéssorozatot tartanak a Dugattyúsban, ahol a közönség is megismerheti a versenyben szereplő videóklipeket. Október 27-én a Budapest Park tehetségtámogató kezdeményezése, a ParkLab is csatlakozik a Klipszemléhez. A Dugattyúsban rendezik meg a videóklip-támogatási pályázat döntőjét, ahol a kiválasztott jelentkezők élőben mutatják be terveiket az öttagú szakmai zsűrinek. Az eredményt október 29-én, a Magyar Klipszemle díjátadóján hirdetik ki.