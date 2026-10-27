Vége a Bartók Béla úti Brockhamptonnak, az óbudai Odd Future-nek, a várnegyedbeli Wu-Tang Clannak

Befejezi zenekari működését a Wavy hiphopkollektíva, de azt ígérik, a kollektíva jelleg marad, kiadóként, alkotói közösségként és zenei brandként kezdenek új korszakot – derült ki a Wavy Instagram-posztjából. Mint írták, „a nyári szezon világossá tette”, hogy a tagok „több, egymástól eltérő kreatív és zenei irányba képzelik el a jövőt”.

„Co Lee és Blaize, Kebab, Orlando, Indigo, Don Sea, Aminon, Egyedi, Ábi, Dan Pinto, Dom Beats és IMDb jelenleg új szólólemezeken, produceri albumokon és kollabokon dolgoznak, amelyek mind a Wavy Records gondozásában jelennek majd meg, ezek vizuális és kreatív megvalósításában pedig továbbra is közösen veszünk részt. A Wavy emellett a jövőben is menedzsmentként segíti Indigo és Franko projektjeit, illetve minden olyan tagunkat, aki önálló produkcióját magasabb szintre szeretné emelni” – írta a Wavy.

Teljes csapatos utolsó duplakoncertet is ígérnek decemberre az Akváriumba, bár annyian vannak a kollektívában, hogy emlékeim szerint az elmúlt négy évben én még nem láttam őket egyszerre a színpadon. Erre az eseményre újabb számokkal készülnek, egy videójátékkal, meg keménykötésű kiadvánnyal is. A régóta beharangozott negyedik lemez megjelenését viszont határozatlan időre elhalasztják.

„A teljes album akkor lát majd napvilágot, ha tényleg úgy érezzük, hogy megért az anyag, és eljött az ideje, hogy megmutassuk. Ez szó szerint a jövő zenéje, és a következő szintre szeretnénk vele emelni a közös diszkográfiánkat” – írták.

A Wavy 2022-ben indult útjára, kezdetben angol és magyar nyelven is tolták, egy idő után viszont inkább már magyarul. Egyes tagok csak a kollektívában, mások azon kívül is egyre nagyobb hírnévre tettek szert, elsősorban Co Lee karrierje robbant be az utóbbi években. Üdítő színfoltjai voltak a szólókarrier-fókuszú hip-hop szcénának, miközben nyilván csak a legelkötelezettebbek tudták egyenként megnevezni a színpadon ácsorgó tizen-huszonvalahány embert. Bár nekik is kihívást jelentett például a Kocsiban ül című legendás szám, amit a magam részéről még soha nem hallottam kétszer ugyanúgy:

Tavaly a kollektíva három tagját követő dokumentumfilmről írt cikkemben azt írtam, „az utóbbi évtizedben néhány év alatt futottak fel előadók a semmiből, a Wavy pedig kollektívaként egy kelet-európai Odd Future alakú űrt töltött és tölt be még egy jó darabig”. Úgy látszik, eddig töltötte be. Persze, leegyszerűsítő butaság az amerikai kollektívákhoz hasonlítani őket, még ha inspirálódtak is belőlük, mindenesetre Magyarországon sem könnyű összetartani egy csapat reppert.