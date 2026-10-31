Az utolsó tánc, mielőtt minden szétesik: véget ért az elmúlt tíz év egyik kiemelkedő sorozata

Véget ért a német televíziózás messze legnagyobb és legambiciózusabb produkciója, a Babilon Berlin, amely európai viszonylatban is a legnagyobb költségvetésű, nem angol nyelvű sorozatok közé tartozik. Az ötödik évad, ha jókora csúszással is, de elkészült, pont jókor ahhoz, hogy minden létező áthallást kihasználjon Hitler 1933-as hatalomátvételével és a mai politikai helyzettel kapcsolatban. Nemcsak a főszereplőket és a weimari köztársaságot búcsúztatja el a sorozat, hanem a régi, romlott, egyszerre vonzó és taszító Berlint is, melynek ilyen szép emlékművet még nem állítottak.

Fotó: Christine Schroeder/Beta Film

A Babilon Berlin nemcsak történelmi sorozat, de maga a produkció is már egy másik, letűnt kor gyermeke, hiszen még a 2010-es évek sorozatboomja közepette fogott össze a közszolgálati ARD a Sky Deutschlanddal (és még két gyártócéggel), hogy Németország is hozzátegye a magáét a Peak TV-nek nevezett jelenséghez, azaz az addig nem látott mennyiségű és minőségű sorozat megjelenéséhez. A Babilon Berlin három jeles német filmes kreatív együttműködésének eredménye: Tom Tykwer (A lé meg a Lola, Parfüm stb.), Achim von Borries és Hendrik Handloegten (utóbbiak a Good bye, Lenin társforgatókönyvírói) voltak a sorozat showrunnerjei, akik Volker Kutscher regényfolyamát vették alapul, de attól nemcsak a cselekményben, hanem koncepcióban is eltértek. Kutscher regényei ugyanis alapvetően krimik, amik a weimari köztársaság idején játszódnak, és felbukkannak benne valós történelmi személyek és események is, a sorozat viszont inkább egy gigantikus történelmi tabló a korszakról, amihez bűnügyek is kapcsolódnak.

Ez a monumentalitás okozta leginkább, hogy a Babilon Berlin elképesztően látványos és jól kidolgozott, ötletesen megvalósított sorozat lett, de pont a cselekménynek nem mindig tett jót, hogy az alkotók mintha túl sok mindent akartak volna bemutatni, egyszerre három-négy, nem mindig elvarrt szál gabalyodott folyamatosan, ez néha kicsit megnehezítette a követését. De ez tényleg csak annyit jelent, hogy a legnagyobbak közé túlzás volna sorolni a Babilon Berlint, de ha az elmúlt tíz évre szűkítjük a kört, már kiemelkedik. Világszerte sikerrel sugározták, még az angolszász országokban is lett tábora, szereplői közül pedig többen is nemzetközi karriert futhattak be azóta: a két főszereplő, Volker Bruch és Liv Lisa Fries is feltűntek nemzetközi produkciókban, de náluk is nagyobbat dobbantott két mellékszereplő, az Érdekvédelmi terület főszerepe után A Fehér Lótuszban is látott Christian Friedel, vagy az a Lars Eidinger, aki az utóbbi időben az egyik legtöbbet foglalkoztatott német színész lett a nemzetközi filmiparban.

A sorozat még kilenc éve, 2017-ben debütált, majd jöttek a további évadok, a legutóbbi 2022-ben, ezt követően azonban utolérték a Babilon Berlint is a 2020-as évek viharfelhői. A Sky Deutschland 2023 nyarán leállította saját gyártású, fikciós sorozatainak fejlesztését és finanszírozását, így veszélybe került a folytatás, de végül a többi partner összefogott: átszervezték a költségvetést, pótolták a kiesett forrásokat, így a produkció – ha némi csúszással is – megvalósulhatott, és elkészülhetett a befejező, 5. évad. Ez azt is jelentette, hogy az évadot pont akkor mutathatták be Németországban, amikor minden az AfD előretöréséről szólt, és az alkotók nem titkolták, hogy erre a jelenségre is szeretnének reagálni.