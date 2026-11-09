Harminchat előadó-művészeti projekt kapott a fővárosi kulturális közalapítvány 140 milliós támogatásából

Hétfőn közzétette a Pro Cultura Urbis Közalapítvány, hogy milyen a független előadó-művészeti produkcióknak adtak idén támogatást. Egyrészt független előadó-művészeti infrastruktúrával rendelkező szervezetek működésének támogatására, másrészt új produkciók létrehozására, meglévő előadások forgalmazására és egyéb szakmai projektek megvalósítására lehetett pályázni. Összesen 211 pályázati kérelem érkezett a közalapítványhoz, közülük harminchat kapott támogatást.

Az infrastruktúrával rendelkező szervezetek közül tíz kapott pénzt, összesen 81 892 000 forintot, míg a huszonhat nyertes szakmai produkciót 59 605 800 forinttal támogatták. Összesen tehát 141 497 800 forintot osztottak szét. Az alábbi projektek nyertek pénzt: