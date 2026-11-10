Fontaines D.C., Idles, Katseye, Sofi Tukker – itt vannak az első nevek a jövő évi Szigetről

Közzétették a 2027-es Sziget fesztivál első fellépői névsorát kedden. Összesen húsz fellépő nevét közölték. Szerkesztőségi gyorsreakcióink a „szép”-től az „egy nevet ismerek”-en át a „melyiknek kell örülni”-ig terjedtek a névsort látva, de a lényeg: jöjjenek a nevek!

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A szervezők az első helyen az ír Fontaines D.C.-t említették, októberben megjelent új lemezük apropóján nemrég mi is írtunk róluk.

A második helyen a Katseye áll a szervezők listáján, ők gyorskeresésem szerint még nem koncerteztek Budapesten. Egy kollégám szerint a szigetes koncertjükön viszont „hatalmas őrület lesz”, mert nagyot mentek idén, az új generáció egyik kedvenceként emlegetik őket (ahol az új már a Gen-Z utáni, gondolom).

Az idei első magyarországi, Budapest Parkos koncertje után a Szigeten tér vissza az Idles.

Visszatér a Szigetre a Gogol Bordello, akik például 2018-ban már voltak nagyszínpadi fellépők.

Most először lép fel a Szigeten a Måneskin.

A további névsor: Bicep, Nothing But Thieves (ők tíz éve voltak már itt, mint a mai bejelentés utáni tweetjükben is felidézik), Royel Otis, Kelis, Tove Lo, Sofi Tukker, Chris Stassy, Brina Knauss, Cruz Beckham & The Breakers (David Beckham és Victoria „Spice Girl” Beckham fiának bandája), a Florence Road, Genesis Owusu, Kevin de Vries, Quest, Rikas, Villanelle (Liam Gallagher fiának, Gene Gallaghernek a zenekara).

Egyébként az idei Sziget aftermovie-jában néhány jövő évi fellépő neve már szerepelt, például a Fontaines DC-é, a Katseye-é, Kelisé, a Gogol Bordellóé vagy Lola Youngé.