Itt érzem magam rottyon

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Mi lenne, ha hirtelen egy szupergazdagokkal benépesített kúriában találnád magad, akikről aztán kiderülne, hogy csúnya, esetleg sátánista rituálékban vesznek részt, amelyekben szenvedő szerepet szánnak neked? – hangzik a modern horrortörténet legunalmasabb kérdésre, amire már a Get Outtól elkezdve az Aki bújton át olyan, nálunk kevésbé ismert filmek is jobb-rosszabb választ adtak, mint A menü, az Opus, vagy ha nagyon vissza akarunk menni az időben, lazábban értelmezve akár Eli Roth Hostel-filmjei is.

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ebben a műfajban lehetetlen érdekeset, talán eredetit alkotni: az Aki bújt idei folytatása is sikeresen megugrotta a lécet azzal, hogy még elhivatottabban vállalta magára az alaphelyzet dilinyóját. Azonban a Hartung Attila által rendezett, az Itt érzem magam otthont is jegyző Veres Attila által írt A pokol élővilága nem teszi fel magasabbra a lécet magának, mint hogy az efféle filmek fáradt, inspiráció nélküli utánzata legyen, ami vad stilisztikai megoldásokkal próbál ütős lenni, csak közben elfelejt identitást növeszteni.

Mintha valaki összegányolt volna egy Frankenstein-szörnyet az Itt érzem magam otthon és a Get Out darabjaiból, aztán elfelejtett volna életet lehelni bele.

Fotó: Mozinet

Ez egy ilyen kiderülős film