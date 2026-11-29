Nem ügynök, nem hős, nem thriller, csak egy nagyon jó film, ami már streamen is látható

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A közúti igazoltatásnál nem kell hatásosabb filmjelenet ahhoz, hogy a néző átérezze, milyen lehet egy valódi diktatúrában élni. Az utóbbi évek egyik legemlékezetesebb filmjében, a brazil Én még itt vagyokban a bulizni induló fiatal hippik autóját állították félre razziázó katonák: a film egészen addig egy tehetős család idilli tengerparti életét mutatta be, itt viszont hirtelen olyan kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek a szereplők, hogy úgy is lidércnyomássá válik az igazoltatás, hogy végül nem éri bántódás őket. Innentől pontosan tudja mindenki, hogy a napsütéses Rióban egyáltalán nem olyan vidám és gondtalan az élet, amilyennek addig tűnhetett.

A februári mozipremier után már streamingre is felkerült A titkosügynök rendezője, Kleber Mendonça Filho viszont már rögtön az elején megmerít bennünket a diktatúra valóságában: Armando a sárga bogárhátú Volkswagenjével lekanyarodik egy benzinkúthoz, ahol egy kartonlappal letakart, napok óta oszladozó holttest hever. Nem sokkal utána rendőrautó érkezik, de a rendőrök rá se hederítenek a tetemre, Armando autóját kezdik vizsgálni, hátha valami hiányosság miatt meg lehet őt büntetni, és olyan fenyegetően viselkednek közben, hogy egyből világos lesz, bármit megtehetnek.

Fotó: HBO Max

Az utóbbi évek két nemzetközi brazil filmsikerében közös, hogy mindkettő a katonai diktatúra évei alatt játszódik. A 21 éven át tartó időszak nem jó emlék a brazil társadalom nagyobb részének: a rendszer ellenségeit bebörtönözték, megkínozták vagy akár meg is gyilkolták; és ugyan hívei azzal szokták mentegetni, hogy kevesebb áldozata volt, mint mondjuk az argentin juntának vagy Pinochet uralmának Chilében, ettől még gonosz és erőszakos rendszer volt ez is, az 1979-es amnesztiatörvény pedig tett róla, hogy a másik két rezsimmel ellentétben elmaradt az átfogó, állami szintű igazságtétel. Jair Bolsonaro hamvába holt puccskísérlete idején Brazília hosszú idő után újra közel került a rendszer visszatéréséhez, és leginkább ennek köszönhetően vált aktuálissá, hogy az ország legkiválóbb filmrendezői a diktatúra időszakáról forgatnak filmet.

Walter Salles két éve bemutatott műve, az Én még itt vagyok valós történetet filmesített meg, de jóval több és sokszínűbb egy sima diktatúrafilmnél, A titkosügynök pedig még annyira sem nevezhető annak.

Mendonça Filho filmjéből kapásból hiányoznak a katonák, hiszen fizetett bérgyilkosok és korrupt rendőrök végzik a piszkos munkát, méghozzá egy iparmágnás megbízásából. A diktatúra itt a háttérben, a rendszer alapzajaként van jelen, nem frontálisan. A filmet több helyen politikai thrillerként írják le, de ez sem állja meg a helyét, ahogyan Armando, a főhős sem titkosügynök. Szerzői film ez leginkább, amely nem nagyon engedi magát semmilyen skatulyába bezárni, és a szürreális elemek sem hiányoznak belőle.