Nem ügynök, nem hős, nem thriller, csak egy nagyon jó film, ami már streamen is látható
A közúti igazoltatásnál nem kell hatásosabb filmjelenet ahhoz, hogy a néző átérezze, milyen lehet egy valódi diktatúrában élni. Az utóbbi évek egyik legemlékezetesebb filmjében, a brazil Én még itt vagyokban a bulizni induló fiatal hippik autóját állították félre razziázó katonák: a film egészen addig egy tehetős család idilli tengerparti életét mutatta be, itt viszont hirtelen olyan kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek a szereplők, hogy úgy is lidércnyomássá válik az igazoltatás, hogy végül nem éri bántódás őket. Innentől pontosan tudja mindenki, hogy a napsütéses Rióban egyáltalán nem olyan vidám és gondtalan az élet, amilyennek addig tűnhetett.
A februári mozipremier után már streamingre is felkerült A titkosügynök rendezője, Kleber Mendonça Filho viszont már rögtön az elején megmerít bennünket a diktatúra valóságában: Armando a sárga bogárhátú Volkswagenjével lekanyarodik egy benzinkúthoz, ahol egy kartonlappal letakart, napok óta oszladozó holttest hever. Nem sokkal utána rendőrautó érkezik, de a rendőrök rá se hederítenek a tetemre, Armando autóját kezdik vizsgálni, hátha valami hiányosság miatt meg lehet őt büntetni, és olyan fenyegetően viselkednek közben, hogy egyből világos lesz, bármit megtehetnek.
Az utóbbi évek két nemzetközi brazil filmsikerében közös, hogy mindkettő a katonai diktatúra évei alatt játszódik. A 21 éven át tartó időszak nem jó emlék a brazil társadalom nagyobb részének: a rendszer ellenségeit bebörtönözték, megkínozták vagy akár meg is gyilkolták; és ugyan hívei azzal szokták mentegetni, hogy kevesebb áldozata volt, mint mondjuk az argentin juntának vagy Pinochet uralmának Chilében, ettől még gonosz és erőszakos rendszer volt ez is, az 1979-es amnesztiatörvény pedig tett róla, hogy a másik két rezsimmel ellentétben elmaradt az átfogó, állami szintű igazságtétel. Jair Bolsonaro hamvába holt puccskísérlete idején Brazília hosszú idő után újra közel került a rendszer visszatéréséhez, és leginkább ennek köszönhetően vált aktuálissá, hogy az ország legkiválóbb filmrendezői a diktatúra időszakáról forgatnak filmet.
Walter Salles két éve bemutatott műve, az Én még itt vagyok valós történetet filmesített meg, de jóval több és sokszínűbb egy sima diktatúrafilmnél, A titkosügynök pedig még annyira sem nevezhető annak.
Mendonça Filho filmjéből kapásból hiányoznak a katonák, hiszen fizetett bérgyilkosok és korrupt rendőrök végzik a piszkos munkát, méghozzá egy iparmágnás megbízásából. A diktatúra itt a háttérben, a rendszer alapzajaként van jelen, nem frontálisan. A filmet több helyen politikai thrillerként írják le, de ez sem állja meg a helyét, ahogyan Armando, a főhős sem titkosügynök. Szerzői film ez leginkább, amely nem nagyon engedi magát semmilyen skatulyába bezárni, és a szürreális elemek sem hiányoznak belőle.
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