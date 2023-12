Vitézy Dávid: Az adófizetők pénzéből autópálya-építések helyett csak vasútra szabadna költeni

Vitézy Dávid bő egy éve mondott le a közlekedési államtitkári pozícióról.

Mit csinálna másképp, mint Lázár János miniszter?

Hogyan venné rá az embereket, hogy az autózás helyett a vasutat válasszák?

Miért gondolja, hogy a Demokratikus Koalíció a vasútellenességre építi a budapesti politikáját?

Milyen politikai ambíciói vannak?

Nagyjából egy éve mondott le a közlekedési államtitkári pozícióról. Milyen pozitívumokat lát a Lázár János vezette közlekedési tárca politikájában?

A vármegye- és országbérletek bevezetését, ami megoldott egy 30 éves problémát. A MÁV és a Volán járataira korábban nem létezett közös bérlet. Ha valaki úgy ingázik, hogy buszt és vonatot is használ, ma már egy bérlettel is meg tudja ezt tenni. Ez mindenképpen előrelépés. A bérletek bevezetésének módjával nem értek egyet, az olcsó bérletek miatt kieső bevételek nem lettek teljes körűen kompenzálva, ez a vasút működéséből érezhetően hiányzik, ezt leszámítva a lépés összességében pozitív.

Mit csinált volna másképp az elmúlt egy évben, mint a minisztérium?

Egyrészt kifejezetten rossz iránynak tartom a 10 regionális vasútvonal bezárásához vezető nyári döntést. Ezek között a vonalak között szép számmal vannak olyanok, amiknek van jövőjük. Másrészt a beruházáspolitikában van hiba, nem is kicsi. Lázár János 2022 nyara óta sorban állította le a legfontosabb vasúti beruházásokat. Tény, hogy Magyarország nem fér hozzá az európai uniós forrásokhoz, és a költségvetés sincs jó állapotban, így nem reális elvárni, hogy minden egyszerre épüljön meg. Lázárék viszont olyan tervezési munkákat is leállítottak, amik már elnyertek európai uniós forrásokat. Felbontották a szerződéseket, így az eddig elvégzett munka és az uniós forrás is ment a kukába. Ilyen volt a Nyugati pályaudvar bevezető vágányainak a felújítása, vagy a miskolci fővonal korábbi projektekből kimaradt budapesti szakaszának a rekonstrukciója. Végül azt is hibának tartom, hogy miközben a vasúti beruházások leálltak, az autópálya-építés szinte ugyanolyan erővel megy tovább. Még mindig nem történt meg a szükséges irányváltás a fejlesztéspolitikában. Az adófizetők pénzéből továbbra is csak autópályákat építünk.

Kritikusai szerint államtitkárként nem élt a rendelkezésére álló forrásokkal és lehetőségekkel. Hogyan tekint vissza erre az időszakra?