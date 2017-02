Trump egy pillanatra megszakította a telefonálást Putyinnal, hogy tanácsadóitól megkérdezhesse, miről is van szó éppen

A Reuters hírügynökség értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök a Vlagyimir Putyin orosz államfővel folytatott január végi telefonbeszélgetésében rossznak minősítette az Obama-kormányzat idején, 2010-ben megkötött START egyezményt.



A hivatalos nevén START- III. egyezmény az Egyesült Államok és Oroszország között a hadászati támadóeszközök csökkentéséről született megállapodás, amelyet 2010 tavaszán kötöttek és a ratifikálások után 2011-ben lépett életbe. Az egyezmény értelmében mind Washington, mind Moszkva csökkenti nukleáris robbanótöltetei számát, és korlátozza a hordozóeszközök számát is.

A Reuters értesülései szerint január 28-án történt telefonbeszélgetésük során Putyin orosz elnök felvetette Donald Trumpnak az új START egyezmény meghosszabbításának lehetőségét.

Az amerikai elnök erre állítólag pillanatnyi időt kért, majd a mellette lévő tanácsadóihoz fordult, hogy megtudja, miről van szó, majd Putyinnak azt mondta, hogy az egyike volt az Obama-kormányzat által tárgyalt és megkötött rossz megállapodásoknak, mert szerinte Oroszországnak kedvezett.

A Reuters nem nevezte meg forrásait, a Fehér Ház pedig nem kommentálta az információkat, és a két elnök közötti beszélgetésről kiadott hivatalos közleményt ajánlotta a hírügynökség figyelmébe. A hivatkozott közleményben egyáltalán nem esik szó az 2010-es START szerződésről. A Reuters azt állította, hogy az információkat három olyan személytől kapta, akik közül ketten állítólag a jelenlegi kormányzat munkatársai, a harmadik pedig az előző kormányzatnak dolgozott.



A 2016-os elnökválasztási kampány egyik vitájában Donald Trump úgy fogalmazott, hogy a START egyezménnyel Moszkva "túljárt Washington eszén" és a megállapodást ironikusan START-Upnak ( induló vállalkozásnak) nevezte, mert úgy vélte, hogy az egyezmény Oroszországnak lehetőséget nyújt nukleáris robbanófejei számának növelésére, míg az Egyesült Államoknak nem.

Szenátusi meghallgatása során Rex Tillerson, az azóta kinevezett új külügyminiszter támogatta a megállapodást, és leszögezte, hogy az Egyesült Államok számára fontos az együttműködés Oroszországgal, mert így "felelősségre vonhatja az egyezményben vállalt kötelezettségeiért, és ez biztosítja a mi elszámoltathatóságunkat is".

Ezek a most megjelent részletek is erősítik azokat a véleményeket, hogy Trump nem készül fel rendesen nemzetbiztonsági és külpolitikai témákból, miközben külföldi vezetőkkel egyeztet. A Reuters értesülései szerint például Trump nem kap olyan típusú nemzetbiztonsági összefoglalót, amit a korábbi elnökök kaptak, mielőtt Putyinnal beszéltek. Két forrás szerint Trump a beszélgetés előtt sem a National Security Council, sem a hírszerző szolgálatok orosz szakértőivel nem egyeztetett. (Reuters, MTI, The Hill)