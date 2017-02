CNN: Az amerikai titkosszolgálat megerősítette a Trumpról szóló kompromittáló jelentés egyes részeit

Az amerikai titkosszolgálat nyomozói most először tudták megerősíteni a Trump orosz kapcsolatairól szóló 35 oldalas jelentés bizonyos részeit. A CNN titkosszolgálati forrásai elmondták, hogy a dossziéban szerepel 12 beszélgetés leírása, amikben magas rangú orosz tisztviselők beszélgetnek más oroszokkal, és az amerikai vizsgálat azt erősítette meg, hogy ezek közül a beszélgetések közül több is valóban lezajlott azok között, akikről a jelentés ír, akkor, amikor a jelentés írja, és abban a témában, amiről a jelentés ír.

De a titkosszolgálati források azt nem árulták el, pontosan melyik beszélgetések valódiságát tudták megerősíteni.

Hivatalosan semmilyen amerikai titkosszolgálati szerv nem akarta kommentálni a CNN értesüléseit.

A 35 oldalas anyagban szerepel az is, hogy az orosz titkosszolgálatnak kompromittáló anyaga lehet Donald Trumpról, mert bekameráztak egy moszkvai hotelszobát, amiben Trump egy Miss Universe rendezvényen megszállt. (Sarka Kata elmondása szerint a milliárdos itt próbálta meg felszedni őt is.)

A CNN forrásai hangsúlyozták, hogy a Trumpról szóló szexuális és személyes tartalmú lejáratóanyagok létezését nem tudják egyelőre megerősíteni, és azt sem, hogy a moszkvai hotelszobában valóban volt pisiszex is helyi prostituáltakkal, ahogyan a jelentés írja.

A dokumentumnak ugyanis ez az egyik sarokpontja, azt írja, hogy az oroszok a pisiszexről készült felvételekkel tudják sakkban tartani az amerikai elnököt.

Korábban Donald Trump és a Fehér Házi szóvivő is azt mondta erről az egész anyagról, hogy kamu, még annak ellenére is, hogy az amerikai titkosszolgálat még Trump beiktatása előtt tájékoztatta Barack Obama akkori elnököt és magát Trumpot is az anyag létezéséről. Később a brit titkosszolgálat jelezte, hogy a 35 oldalas dossziét összeállító brit kém valóban létezik, és megbízható munkát végez.

A CNN szerint most, a dossziéban leírt beszélgetések elemzésével és azzal, hogy meg tudják erősíteni, hogy valóban lejátszódtak ezek a beszélgetések, egy fokkal hitelesebbé vált az anyag, ez azonban még nem jelenti azt, hogy minden szava igaz. (CNN)