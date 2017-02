Enyedi Ildikó: Szégyen, ami a hazánkban történik

Enyedi Ildikó és az Arany Medve. Fotó: Gregor Fischer / DPA

A német közszolgálati Deutschlandradio még a berlini filmfesztivál, a Berlinale zárónapja előtt készített egy hosszabb interjút Enyedi Ildikóval, a később Arany Medve-díjjal kitüntetett Testről és lélekről című magyar film rendezőjével. Az interjút a Magyar Nemzet vette észre, és fordította le egyes bekezdéseit.

Enyedi számos interjút adott az elmúlt napokban. A filmről hosszasan beszélt egyebek mellett az MTI-nek is, és a német rádióval készült interjú is döntő részben a különleges szerelmi történet megfilmesítését járja körül, viszont a beszélgetés végén közéleti témák is szóba jönnek. (A filmről írott kritikánk itt olvasható.)

Az interjút Susanne Burg készítette, aki rákérdez a film egyik jelenetére, amiben egy rendőr, némi ellenszolgáltatásért cserébe, szemet huny egy bűncselekmény felett. Az újságíró arra kiváncsi, vajon a jelenet szándékosan utal-e magyar közállapotokra.

„Ezek a mi mindennapjaink. Oké, adjon nekem egy kis húst, egy kicsit innen, egy kicsit abból – ez volt a szocializmus. (…) De ami most a hazánkban történik, szégyen, és valóban félelemmel tölt el. (…)"

Enyedi ezt követően arról beszél, hogy amit most az Egyesült Államok polgárai megtapasztalnak, azon a magyarok az elmúlt évek során már keresztülmentek. Jó tanáccsal viszont egyelőre ő sem tud szolgálni.

"(...) nem csak arról van szó, hogy tisztességtelen módon megkerülik a szabályokat, hanem alapjaiban változtatják meg és rombolják szét a szabályokat, rombolják szét a demokrácia alapjait és a demokratikus kontrollt. Szívesen volnék büszke a hazámra, de már hosszú évek óta nem tudok az lenni, és ez fáj nekem.”

