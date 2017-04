Németh Szilárd megköszönte a rendőröknek, hogy nem pofozták le a tüntetőket

A Fidesz alelnöke Szent György napja alkalmából köszönetet mondott a magyar rendőröknek „azért az állhatatos és kitartó munkáért, amelyet Magyarország biztonsága érdekében tesznek”.

Német Szilárd szerint napjainkban nemcsak a határvédelem jelent kihívást a rendőröknek, hanem „láthattuk az elmúlt napok tüntetésein is, hogy bármennyire is provokálták a rendőröket Soros György megbízottjai, bármennyire is várták már, hogy elcsattanjon egy pofon is az utcákon a békés járókelőkbe, közlekedőkbe belekötve. A mi rendőreink mindig törvényesen és szakszerűen jártak el, köszönet érte!"



A fideszes politikus a tüntetéseken túljutva is elmagyarázta, hogy Soros György és az hazai, illetve európai megbízottjai teljes egészében nem értenek egyet azzal, hogy a rendőrök a határon „humánus és emberséges körülményeket biztosítanak” a menekültek számára. Aztán egy hosszabb, elmúltnyolcévezéssel megbolondított sorosozás következett a nemzeti konzultáció népszerűsítésére.