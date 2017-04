A Google elindította a kamu hírek terjedése ellen kitalált eszközeit

A Google bejelentette az első konkrét lépéseket, mellyel a kamu, megtévesztő hírek elleni harcba szállnának be. Olyan új eszközöket vezetnek be, amivel a keresőszolgáltatásban könnyedén lehet majd jelenteni a félrevezető vagy offenzív tartalmakat, a Google pedig azt ígéri, hogy a jelentések feldolgozása révén finomodni fog a keresőalgoritmusuk is.



Ezentúl a felhasználók azt is jelenthetik, ha egy kereséskezdeményezésükre az automatikusan felugró válaszlehetőségek között félrevezető, hamis, esetleg támadó találat jön elő. Nagyjából így néz ez ki a gyakorlatban:

Ezen kívül a lépések között szerepel az is, hogy a keresőmotor aktívabban fogja lepontozni az alacsony minőségű tartalmat közlő oldalakat. Külön cél, hogy a szándékosan hazug oldalak ellen fellépjenek, ezt segítené a jelentőfunkció bevezetése is.

A Google a közelmúltban sok kritikát kapott, egyrészt mert egyes kifejezésekre rákeresve gyakran hazug, megtévesztő tartalmakat sorol viszonylag előre a rendszer, másrészt mert a keresését automatikusan kiegészítő rendszere előfordul, hogy sértő vagy hazug eredményekre vezető javaslatokat dob fel. (Guardian)