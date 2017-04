Több tucatnyi Putyin-ellenes tüntetőt vettek őrizetbe Szentpéterváron

Maria Baranova ellenzéki aktivista a Nyitott Oroszország moszkvai tüntetésén. Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu Agency

"Elegünk van!"

Ezzel az egyszerű jelszóval vonultak utcára Oroszország több városában a Kreml kegyeiből kiesett, tíz évet szibériai büntetőtáborokban töltött Mihail Hodorkovszkij Nyitott Oroszország nevű szervezetének szervezésében összességében ezrek.



A márciusi nagy tüntetéshullám óta nyilvánvaló, hogy Putyin ellen tüntetni Oroszországban elég veszélyes üzem. Ez most szombaton is kiderült. Mert bár a moszkvai, többszáz fős demonstráció végig békés maradt, és kivételesen elő se állítottak senkit, az AP tudósítása szerint Putyin szülővárosában már nem voltak ilyen engedékenyek a hatóságok.

Több tucatnyi, amúgy békés tüntetőt vettek őrizetbe.

Az OVD-Info nevű, az ellenzéki megmozdulásokat monitorozó civil szervezet jelentése szerint több más orosz városban is tartóztattak le tüntetőket: Tulában legalább huszat, Kemerovóban 14-et.

A tiltakozók azt követelték, hogy Putyin negyedszerre már ne induljon el az orosz elnökválasztáson. Az orosz törvények elvben korlátozzák, hogy valaki hányszor lehet elnök egymás után, azt viszont nem, hogy egy ciklusnyi pihenő után újra indulhasson. Putyin ki is használta már ezt a kiskaput, első két ciklusa után 2008-2012 között miniszterelnök volt, hogy 2012-ben újra, harmadszorra is elnökké válasszák. Putyin amúgy még nem jelentette be, hogy indul-e a következő választáson, de elég meglepő volna, ha nem indulna.

A szombati tüntetések méretükben meg se közelítették a márciusi, több tízezres demonstrációkat. De azt jelezték, hogy az ellenzék az elnyomás és állandó fenyegetés ellenére sem adja fel. Még úgy se, hogy amúgy a mostani tüntetéseket szervező Nyitott Oroszországot éppen a héten, szerdán minősítette nemkivánatos külföldi szervezetnek és tiltotta be az orosz legfőbb ügyészség. (AP via SFGate)