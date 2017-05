Andy Vajna csokra és névnapi üdvözlete nejének. Fotó: @timeavajna/Instagram

Bár egy óceán választja el őket egymástól, Andy Vajna nem feledkezett meg neje, Vajna Tímea névnapjáról, amit virággal ünnepelt. A kedves gesztust egy apró hiba rondította el, a csokorhoz tartozó üzeneten mintha rajta maradt volna egy fölösleges mondat is:

Thank you for helping?? Boldog Nevnapot Timcsi! - Andy

olvasható a lila virágokból álló csokorhoz mellékelt kártyán.