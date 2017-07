Előzetesbe kerültek a Balaton Sound nyakláncletépői

Négy belga és egy olasz előzetes letartóztatását rendelte el a bíróság. Ők voltak azok, akik paprikasprét fújtak a Balaton Soundon a bulizókra, aztán kifosztották a fuldokló áldozatokat.

Beszámolók szerint sok támadás volt, talán nem is egy banda volt, mindenesetre a rendőrség és most az ügyészség is csak erről a társaságról beszél, akiket még vasárnap hajnalban kaptak el. Az ügyészség közleményéből ugyanakkor az derül ki, hogy a paprikasprézőknek voltak még társaik, akiket nem kaptak el.

Ez a társaság összesen egymillió forint értékű ékszert téptek le áldozataikról.

A bíróság a szökés, elrejtőzés, és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére tekintettel rendelte el a 23 és 26 év közötti gyanúsítottak előzetes letartóztatását.