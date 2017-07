Sokkolóval próbáltak megfékezni egy magát benzinnel leöntő öngyilkost az amerikai rendőrök

Elég rossz megoldást választott egy öngyilkosjelölt ártalmatlanítására egy texasi rendőr. Az arlingtoni rendőrség szóvivője szerint a rendőr, aki attól tartott, hogy a magát benzinnel lelocsoló férfi kezében egy öngyújtó van, sokkolóval próbálta ártalmatlanítani.

Sokkolóval, vagyis egy hirtelen nagy feszültségű áramot leadó eszközzel, amely, miközben leadja a feszültséget, elég nagy szikrákat vet. Szikrákat, amelyek simán begyújtják a szobahőmérsékleten erősen párolgó, lobbanékony gőzű benzint. Vagyis az öngyilkos megmentésén ügyködő rendőrnek sikerült lángba borítania azt, akit éppen megmenteni akart.

Az öngyilkosjelöltet kórházba szállították, állapotáról nincs információ. A keletkezett tűzben három rendőr is füstmérgezést kapott, őket is kórházban ápolják.

Az arlingtoni rendőrszóvivő, VaNessa Harrison szerint rendőrei ugyan tisztában voltak azzal, hogy a szikrákat vető sokkoló használata benzin közelében nem túl megfontolt ötlet, de attól tartottak, hogy a férfi fel fogja gyújtani magát, veszélybe sodorva ezzel a rendőröket is. (Via The State)