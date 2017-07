Rogán szomszédja azt mondja, soha életében nem találkozott még kormányzati korrupcióval

„Az, hogy én Rogán Antal szomszédja vagyok, az nekem szerintem kifejezetten rosszat tesz”

- mondta a Pasaparkban élő Csetényi Csaba az ATV-ben.

„Mert magyarázkodnom kell. Mert a média hajlamos minden egyes győzelmet, vagy vereséget ennek a tükrében bemutatni. Ez valamilyen médiafolklór része, ez az eposzi jelzőm és éppen ezért viszont mindent ebből láttatnak.”

Csetényi szerint a média a Rogánnal való kapcsolata fényében tálalja a közbeszerzési sikereit, holott a vállalkozó szerint annak, hogy a cégei milliárdos állami kormányzati kommunikációs közbeszerzéseken nyernek, semmi köze ahhoz, hogy a kormányzati kommunikációért felelős miniszter pont a szomszédja.

Csetényi meccset néz Szlovákiában. Bizonyára neki baj, hogy pont ilyen közel ül Magyarország legnagyobb hatalmú embereihez.

Pedig Csetényi a saját bevallása szerint 17 éves kora óta vállalkozó, azóta építi a cégeit, és elmondta azt is, hogy ma is egy 18 éves BMW-vel jár, mintha ez bármit is jelentene.

Hála Istennek, kiderült az is. hogy Csetényi sosem találkozott még kormányzati korrupcióval, szóval minden a legnagyobb rendben. A vállalkozót szerinte csak azok támadják, akik kimaradnak azokból a közbeszerzési sikerekből, amikben neki része van. (ATV)