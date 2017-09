Orbán: Kérem, ne a hatalomért és a pénzért politizáljanak!

Hétfőn egykor elkezdődött a parlament őszi ülésszaka, szokás szerint Orbán Viktor felszólalásával, és az utána jövő vitával. Teljesen kampányüzemmódba kapcsolt mindenki, a 2018-as választás tétje volt a fő téma.

Orbán Viktor távozik az emelvényről, miután felszólalásával elkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Orbán Viktor szokás szerint a gazdasági eredményekkel kezdte, beszámolt a csökkenő munkanélküliségről és államadósságról, a növekvő keresetekről. Majd részleteibe menően ismertette, hogy melyik iskolatípusban hány gyerek és fiatal kezdte meg tanulmányait.

Ezres, százezres, milliós nagyságrendben is elhangzottak konkrét számok a beiratkozottak létszámáról.

Világkereskedelem helyett népvándorlás van

Utána jött a kampányüzenet Orbán Viktortól:

A régi, világkereskedelmen alapuló világrend helyébe új lép éppen, ennek következménye a népvándorlás, már jönnek is, csak Afrikából 60 millióan. Hetente vannak ezért terrortámadások, a közbiztonság drámaian romlik és "szabad szemmel is jól látható Európa demográfiai összetételének megváltozása". Pedig a java csak most jön majd még.

Idén százezer gyerek táborozhatott - mondta többek között a miniszterelnök.

Az EU-ban vannak bevándorló országok és nem bevándorló országok, az előbbiek kifejezetten szervezik az inváziós népcsoportok betelepítését, emiatt pedig csökken a keresztény elem aránya.

Mi ezt nem hagyjuk, minden erről szól majd, "megerőszakolnak minket, amikor ránk akarják kényszeríteni, hogy bevándorló ország legyünk", ezt Orbán Soros György tervének tekinti, ezt valósítják meg a brüsszeli bürokraták, akik Soros tenyeréből esznek. Ezért kell az új nemzeti konzultáció.

Úgy tűnik, hogy a Fidesz teljesen erre építi a választási kampány első szakaszát: egy globális apokalipszis küszöbén vagyunk, Soros kitalálta, a nyugat-európai nagy országok, élükön a németekkel és a franciákkal pedig szolgaian végrehajtják Európa öngyilkosságát, csak a Fidesz látja, hogy ebből nagyon nagy baj lesz, és ezért kell a pártra szavazni.

Ezt erősítendő Kósa Lajos (Fidesz) majd Orbán is idézeteket olvasott fel ellenzéki politikusoktól, akik szerint a Fidesz felnagyítja a migránsveszélyt, és aggódtak, hogy nem lehet ilyen emberekre bízni az országot, mert azt se látják, hogy mitől kell megvédeni Magyarországot.

Vona Gábor: Tudja, hogy kivel kezdjük az elszámoltatást?

Vona Gábor (Jobbik) azt ígérte, hogy ha nyernek 2018-ban, akkor marad a kerítés és még határőrség is lesz hozzá.

Orbánhoz fordulva ilyeneket mondott:

„Ön lánglelkű fiatal demokratából kiégett despotává vált.”



„Nézze meg, hogy kik vették körbe magát 1998-2002-ben, és kik veszik körbe most. Óriási a züllés!”



„Nézze meg mi maradt a gyönyörű elvekből és célokból: foci, szotyi és kisvonat.”



"Tudja kivel fogjuk kezdeni a politikusbűnözők elszámoltatását? Nagyon jól sejti, önnel fogjuk kezdeni.”



Tóth Bertalan: Orbán elengedett egy gyilkost, aki keresztényt ölt

Tóth Bertalan (MSZP) arra figyelmeztette Orbánt, hogy ne oktassa ki nemzetbiztonságból a többieket, amikor elengedett egy gyilkost, aki egy éjszaka baltával megölt egy keresztény embert. Az azeri baltás ügyére célzott ezzel, utalva arra a gyanúra, hogy az azeri állam lefizethette a magyar döntéshozókat.

Tóth szerint a migráció démonizálása igazából csak üzlet a fideszeseknek, hiszen jól keresnek a konzultáción, a propagandán és a kerítésen is, ebből finanszírozzák Habony Árpád és Andy Vajna hazugsággyárait, meg a letelepedési kötvényekből.

Most még Mészáros Lőrinc álmában is óránként 11 millió forintot keres, de ha győz az MSZP, akkor adómentes lesz a minimálbér, harmadával csökkentik a kisfogyasztók rezsijét és elzavarják a fideszes helytartókat az egyetemekről és a tankerületek éléről.

Szél Bernadett: Önök a múlt, mi vagyunk a jövő

Szél Bernadett (LMP) sem akarja lebontani a kerítést, de szerinte kötelező kvóta sem lesz. Ő arról beszélt, hogy az MSZP és a Fidesz ipari méretekre pörgették fel a korrupciót 30 éven keresztül. Kósa Lajos (Fidesz) rászólt, hogy csak 27 éve volt a rendszerváltás.

Szél szerint a világ tényleg változik, de nem úgy, ahogy Orbán gondolja, hanem okos és zöld fordulat van, amiben le fogunk maradni, „itt maradunk lefittyedve” ha Orbánék maradnak hatalmon.

„Önök a múlt, mi vagyunk a jövő, most mi következünk!” - üzente Szél Bernadett.

Csipesznyi válasz

Kósa Lajos (Fidesz) többek között azzal vágott vissza, hogy az ellenzékiek úgy törik a fejüket kormányalakításon, hogy a legjelentéktelenebb kérdésekben sem tudnak együttműködni egymással. Aztán azt is mondta, hogy az ellenzékiek mind migrációpártiak. Bár a Jobbik és az LMP szónoka is azt mondta, hogy nem bontanák le a kerítést.



A végén Orbán Vonát elintézte egy szemöldökcsipeszes kiszólással, Tóthot a 2006 utáni, szocialista kormányok vezette megszorításokkal szembesítette, Szélnek pedig pártja EP-képviselőjét idézte, aki egykor támogatta a kötelező kvóták elvét.