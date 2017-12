Lé dupla whiskyvel: Balog Zoltán 25 millió forintot adott Charlie születésnapi koncertjére

Az állami mecénás szervezet, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alapvetően két csatornán keresztül tolja a pénzt a kultúrába. Az egyik a kollégiumok, ahol a szakmai szervezetek képviselői, illetve az MMA és a miniszter szakmabeli jelöltjei döntenek a támogatásokról. A másik pedig a miniszteri keret, amelyről csak a miniszter dönt. Utóbbi már az előző kormányok alatt is számos kritikát kapott, és Balog Zoltán is számos vitatható döntést hozott. Az én személyes kedvencem, hogy 5 milliót utalt az Elment az Őszöd című Gyurcsány-gyalázó viccfilmre, de persze Mészáros Lőrinc művészeti vállalkozására is felfigyelt a miniszter.

Balog Zoltán az NKA sajtótájékoztatóján 2015 márciusában. Sapkában Ricsi Pí, az Animal Cannibals együttes tagja, a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégiumának tagja Fotó: MTI/Mohai Balázs

Az NKA honlapján hónapról hónapra lehet követni, kiket szemelt ki Balog miniszter. A novemberi kedvezményezettek között jórészt iskolai kórusokat és főleg párszázezres tételeket találunk, de voltak különösen szerencsés pályázók is (a miniszteri keretre is pályázni kell).

A rengeteg aspiráns és számos nyertes között mindössze négy olyan ügy volt, amely 20 milliót vagy többet érdemelt.

A somorjai református templom belső terének felújítása 20 milliót.



A köztévés Borbás Mária cégének Az ember legjava c. dokumentumfilm előkészítésére, illetve Az idők jelei című, fideszes tanulmánykötet kiadására és konferenciarendezésre 21 millió áll rendelkezésére.



A Charlie 70 születésnapi koncert 25 millió adóforintot használhat fel.



De a legtöbbet a kulturális élet ismert szereplője, a Külügyminisztérium kapta, amely a magyar reformáció öt évszázadát külföldi helyszíneken bemutató kiállításra és kísérőrendezvényeire kapott 50 milliót.



A Charlie-koncertre jutó milliók egyébként a Rózsa Recordsnál landolnak. Ennek tulajdonosa Rózsa István, aki amúgy az ATV igazgatóságának is tagja, és cégei Balog Zoltán miniszteri keretének egyik fő haszonélvezői - ahogy arról két éve részletesebben is írtunk.

Az persze időről időre felmerül, hogy vajon mi értelme van a leginkább eladható, innovatívnak nehezen nevezhető popsztárokat ilyen mennyiségű pénzzel támogatni. De abban biztosak lehetünk, hogy vannak, akik kifejezetten örülnek egy újabb nagyszabású Charlie-koncertnek.