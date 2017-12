Kitiltják a lovaskocsikat Szófiából, hogy ne tűnjön túl lepukkantnak a város az uniós elnökség alatt

Mivel januártól Bulgária tölti be januártól az EU soros elnökségét, és ezért fél évig nagyon sok külföldi vendég érkezik Szófiába, a vezetés úgy döntött, hogy még a főváros környékéről is kitiltják a lovaskocsikat, mert túl lepukkantnak tűnik tőlük az ország.

Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

A szófiai tanács egyik tagja azzal indokolta a lépést, hogy a kocsik nagyon balesetveszélyesek és még szemetelnek is. A lovaskocsik már az eddigi szabályok szerint is csak a főváros külső kerületeiben közlekedhettek, de mivel alig ellenőrizték őket, néha még a legforgalmasabb utakon is végigbaktattak.

Mostantól ha valaki megszegi a tilalmat, akkor nem csak a kocsiját kobozzák el, mert nem sokáig tart összetákolni egy másikat, hanem a lovát is.

Pavel Slavchev, az egyik lovaskocsis az AFP-nek arra panaszkodott, hogy a tilalom tönkre fogja tenni. Ő ugyanis évek óta abból él, hogy járja a lovával a várost, és elviszi másoktól a szemetet vagy más holmikat szállít, amivel jobb napokon is csak 25 eurót keres meg. De nem tudja, mit csinál azután, hogy január elején életbe lép a lótilalom. (Euractiv)