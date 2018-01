1,6 milliárd dolláros pert indított a Spotify ellen Neil Young és a Doors dalainak jogtulajdonosa

A Wixen Music Publishing Inc. keresete szerint a Spotify engedély és jogdíjak megfizetése nélkül tett hozzáférhető egy rakás hozzájuk tartozó dalt, többek között Tom Petty, Neil Young és a Doors számait.

A kiadó most 1,6 milliárd dolláros kártérítést követel. A keresetet egy kaliforniai bírósághoz nyújtották be a svéd szolgáltatóval szemben. A vállalat nem kívánta kommentálni a per hírét.

Tavaly májusban a Spotify már beleegyezett egy csoportos kereset nyomán kártérítés fizetésébe az elmaradt jogdíjak után, de akkor jóval kisebb összegről, 43 millió dollárról volt szó.

A Spotify amúgy idén tervez tőzsdére menni, a vállalat értéke mintegy 20 százalékkal, 19 milliárd dollárra bővült az elmúlt pár hónapban. (Reuters)