Elegem van, nem bírom tovább - írja az énekesnő, aki 2022-re kapott műtéti időpontot

„Krámli Kinga vagyok, 34 éves. Több felelősségteljes hivatásom van. Világ- és népzenei formációk (Napra, MINGU, Fondor, Armenia Jazz Quintet) volt és jelenlegi énekese vagyok. A mindennapokban pedig pedagógus, osztályfőnök. Mindezek mellett egy rejtélyes betegséggel is küzdök. Endometriózissal.”

Így kezdődik az a hosszú Facebook-bejegyzés, amelyet tegnap óta 2800-an osztottak meg.

„Most még jobban gyűlölöm a betegségem, mert nemcsak testileg, már lelkileg is elviselhetetlen fájdalmakat okoz. Elegem van, nem bírom tovább”

- folytatja Krámli, akinél 9 éve diagnosztizáltak IV. stádiumú, súlyos bélendometriózist. Ez Krámli szavaival a méhet körülvevő méhnyálkahártya jelenléte a méhen kívül. Hasonlóan a jóindulatú daganatokhoz, szövethatárokat nem tisztelve tör be más szervekbe, roncsolva azokat. „Nálam bélérintettségű a betegség. Összenövesztette a beleimet egymással, a méhemmel, a petefészkemmel.”

„Elviselhetetlen fájdalmakkal élek. Rengeteg fájdalomcsillapítót szedek. Fájdalmaim mostanra leggyakrabban éjjel vagy hajnalban jelentkeznek, és a gyógyszerek hatására sem szűnnek meg, legalább két órán belül sem.”



A megoldás egy bonyolult és kockázatos nagyműtét lenne, de Krámli elmondása szerint ilyen mély érintettségű endometriózisos műtétből csak heti egyet támogat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő.

„Nekem most, jelen állás szerint 2022. január 19-én lesz az operációm. Négy év múlva. Pedig én addig nem bírom.”

Ha bélelzáródása lenne, akkor életmentő műtétként hamar sorra kerülne, illetve a klinikán működő kft-n is elvégeznék a beavatkozást - kétmillió forint ellenében. Krámli azt írja, hogy egyrészt nagyon nehezen teremtené elő ezt az összeget, másrészt pedig ez nem oldaná meg az általános problémát, amellyel rengeteg nő szembesül.



„Ezért szólalok most fel én is. Nagyon szeretném, ha lecsökkenne a várólista, ha nagyobb támogatást nyújtanának a műtétekhez, enyhülést adva a betegeknek. És nagyon szeretném, ha meghallanák a hangomat.”



A 24.hu nemrég több cikket is írt az endometrózisról, amely ma már népbetegségnek számít, becslések szerint mintegy 200 ezer magyar nőt érint. Az egyszerűbb műtétekre viszonylag gyorsan sor kerülhet, de a nagyobb beavatkozásoknál iszonyú hosszú a várólista. Bokor Attila, a SOTE I. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának egyetemi adjunktusa azt nyilatkozta, hogy „a korai stádiumban lévő eseteknél körülbelül egy hónap a várakozási idő, ám a mélyen infiltráló (vastagbél érintettsége mellett akár húgyhólyagot, húgyvezetéket is érintő) endometriózisok esetében 2-3 év is lehet az előjegyzési idő.” Az orvos szerint előfordul, hogy

a páciensei elsírják magukat a rendelőjében, amikor meghallják a lehetőségeiket.



Krámli megsegítésére a Facebookon gyűjtést akarnak indítani többen, de abban igaza van az énekesnőnek, hogy ez a rendszerszintű problémákat nem oldja meg.