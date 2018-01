Hétfőn 7500 forintot rabolt, csütörtökön két és fél év börtönt kapott a siófoki férfi

Gyorsított eljárásban állították bíróság elé azt a férfit, aki hétfőn 7500 forintot rabolt egy siófoki élelmiszerbolt őrizetlenül hagyott kasszájából. Az egyik dolgozó észrevette, az útját akarta állni, de a férfi fellökte őt és elszaladt. A pénz nagy részét egy dohányboltban és egy gyorsétteremben költötte el.



A férfit korábban kétszer is felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt. A bíróság most már 2,5 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte, és elrendelte a vele szemben korábban kiszabott két felfüggesztett szabadságvesztés büntetés végrehajtását is. Az ügyész súlyosításért jelentett be fellebbezést. (Ügyészség)