Nyomoznak Tiborcz cége ellen? A kormány szerint Gyurcsány és Bajnai a hibás

Kétéves nyomozás után az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) súlyos szabálytalanságokat tárt fel azokban a közbeszerzésekben, amiket 2011 és 2015 között nyert meg a közvilágítási tenderek Mozartja, az akkor Tiborcz István tulajdonában álló Elios Innovatív Zrt. A Legfőbb Ügyészség megerősítette, hogy kaptak értesítést, és közölte, hogy amikor az OLAF igazságügyi ajánlással fordul a Legfőbb Ügyészséghez, az ügyészség a protokoll szerint elrendeli a nyomozást, illetve amennyiben már folyamatban van a nyomozás, az OLAF ajánlását az iratokhoz csatolják.

Mit tud ilyenkor reagálni a kormány? Mit lehet arra mondani, hogy a miniszterelnök vejének korrupciós ügyében az OLAF és a magyar ügyészség is vizsgálódik? A nehéz kérdésre Kovács Zoltán adott csattanós választ:

GYURCSÁNY!

A kormányszóvivő péntek délutáni közleményében egy szót sem ír Tiborczról vagy Orbán érintettségéről, annál inkább két korábbi miniszterelnökéről. Íme, az egész MTI-nek elküldött szöveg:

Magyarországon 2004 óta van lehetőség a közvilágítás fejlesztésére uniós forrásból. Az OLAF vizsgálata a Bajnai kormány idején elindított, és később is folytatott közvilágítási program pályázati felhívásait érinti. Ezeket a magyar hatóságok az OLAF felvetéseit is figyelembe véve, 2015-16-ban egyszer már vizsgálták. Most az OLAF újabb vizsgálatot kér. Ahogy a korábbi, úgy a mostani vizsgálatot is támogatjuk. Az a helyes, ha a magyar hatóságok az OLAF minden felvetését kivizsgálják.



A pályázati konstrukciót hasznosnak tartjuk, mert több vidéki településen is lehetővé tette a közvilágítás korszerűsítését.