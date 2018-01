Liam Neeson a szexuális zaklatási botrányokról: Egy kicsit nekem boszorkányüldözésnek tűnik

Liam Neeson is megszólalt a szexuális zaklatási ügyekben, egy ír talkshowban kérdezték arról, mit gondol az elmúlt hónapokban kirobbant ügyekről.

Neeson az interjúban a francia színész, Catherine Denuve álláspontjára helyezkedik, amikor úgy fogalmaz, hogy „kissé boszorkányüldözésnek” tűnik számára. Mint a színész kifejti, amikor valaki azt állítja valakiről, hogy megérintett egy lányt, „mondjuk a térdén”, majd elmarad a bizonyítás, az neki furcsa.

Neeson ezután konkrét példát is felhoz, Garrison Keillor forgatókönyvíró esetét. Mint mondja, Keillor úgy vesztette el az állását, hogy ki sem derült, mi volt valójában a zaklatási ügy, a vádló és Keillor munkaadója, a Minnesota Public Radio szólalt meg csupán az ügyben.

Neeson felidézi ezután, hogy Keillor maga úgy emlékezett vissza, hogy valóban megérintett egy nőt, aki rögtön jelezte, hogy ez kellemetlen neki, és ő bocsánatot kért. Legközelebb már a nő ügyvédjével beszélt.

Neeson szerint a közös munka a filmes stábokkal, „mindig ilyen”. „Amikor együtt vagy a családoddal – színészek, technikusok – csinálunk hülyeségeket... és ez babonás szokássá válik, úgy érezzük, ha nem csináljuk, elátkozott lesz a show.”

Neeson a Dustin Hoffmant ért vádakról is azt gondolja, „gyerekes, gyerekkori dolgokat” ráncigáltak elő, bár azt siet hozzátenni, hogy ő ilyesmit sosem csinált. (Hoffmant több színésznő is megvádolta azzal, hogy zaklatta őket, illetve egy akkoriban 16 éves lány is.)

Neeson a beszélgetés végén kifejti, hogy ilyesmik minden szakmában előfordulnak, nemcsak a hollywoodi filmgyártásban. (Guardian)