Az idei Budapest Pride felvonulásnak nincs még meghirdetve az időpontja, de azt már lehet tudni, hogy július 7-én a Budapest Parkban lesz az afterbuli, és itt fog fellépni az elmúlt évek legismertebb osztrák popsztárja, Conchita Wurst.

A fellépésein nőnek öltöző Conchita a 2014-es Eurovíziós Dalfesztivál megnyerése után lett világhírű, rengeteg támadást is kapott a jobboldalról. Nem most jár először Budapesten, 2015 elején már fellépett a Story Gálán is. (Mérce)