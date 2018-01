Orbán Viktor szerint a romák felzárkóztatása nem reménytelen, csak dolgozni kell érte

„Nézőpontunk szerint a romák nem segélyen, tehát más adófizetők pénzén tengődő, magatehetetlen kisebbség (...), hanem olyan magyar állampolgárokról beszélünk, akiknek élhető jövőt, lehetőséget tudunk adni itt, a szülőföldjükön” - mondta Orbán Viktor szombaton a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat hallgatói és alumnitalálkozóján, a Magyar Tudományos Akadémián.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Megjegyezte, hogy kormány erőforrást, nem pedig áldozatot lát a magyarországi roma közösségben. Szerinte Magyarországon hosszú időn át az volt a közhangulat, hogy a romák beilleszkedése, felzárkóztatása reménytelen ügy. A mostani találkozó viszont arról szól, hogy ez nem így van, „igenis van remény, csak dolgozni kell érte”.



Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy Magyarországon ma csak két útja van a felemelkedésnek: a munka és a tanulás, ha pedig a kettő összekapcsolódik, az külön szerencse.

A miniszterelnök ígértetett tett arra, hogy a kormány továbbra is támogatja a roma szakkollégiumi program folytatását. A résztvevőkhöz, a „leendő fiatal roma vezetőkhöz” szólva Orbán Viktor megjegyezte azt is, hogy a jelenlegi állami vezetők közül a köztársasági elnök, a házelnök, a miniszterelnök, a nemzetgazdasági miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter is mind szakkollégisták voltak. „Ennél biztatóbbat nem tudok önöknek mondani” - tette hozzá. (MTI)