Az FBI, a CIA és az NSA szerint jobb, ha nem használunk Huawei telefont, mert kínai kormány kotorászhat a szelfijeink között

Az USA hat legfontosabb titkosszolgálati vezetője egy keddi szenátusi meghallgatáson arról beszélt, hogy amerikai állampolgároknak nem igazán kellene a két kínai tech-óriás, a Huawei és a ZTE telefonjait használni.

Chris Wray, az FBI igazgatója azt mondta, hogy kifejezetten kockázatos ekkora szerepet adni az amerikai telekommunikációs szektorban olyan külföldi vállalatoknak, amik az Egyesült Államok által vállalt alapvető értékeket nem osztó, idegen kormányokhoz kapcsolódnak, és működnek ezekkel együtt. Ezzel ugyanis a kínai kormánynak lehetősége nyílhat észrevétlenül kémkedni amerikai állampolgárok után, valamint felhasználói információkat módosítani vagy ellopni.



Ehhez a figyelmeztetéshez másik öt titkosszolgálati vezető csatlakozott, köztük a CIA és azt NSA igazgatói is.

Fotó: David Becker/AFP

A Huaweit egyébként tényleg a Kínai Néphadsereg egyik mérnöke alapította, és amerikai titkosszolgák meg politikusok évek óta égnek álló hajjal nyilatkoznak a cégről, amit többször is konkrétan a kínai kormány fiókintézményének neveztek.



Persze az amerikaiak nemzetgazdasági szempontból is aggódhatnak: a Huawei épp néhány hónapja előzte meg az amerikai Apple-t, mint a világ második legnagyobb okostelefon-gyártója a Samsung után. A Huawei szárnyalása az ázsiai mellett az európai piacon alapszik, a harmadik fontos piacon, az Egyesült Államokban azonban még nem tudott igazán aratni a cég, jórészt az amerikai kormányzat ellenséges magatartása miatt. A Huawei épp most dobott volna piacra Amerikában egy új telefont az AT&T szolgáltatóval együttműködve, az AT&T azonban az utolsó pillanatban kihátrált az együttműködésből - amerikai sajtóértesülések szerint politikai nyomásra. A Huawei ennek ellenére próbál független telefonokat értékesíteni az Egyesült Államokban, ez azonban nem megy olyan jól, mintha együttműködne valamelyik nagy szolgáltatóval. (The Verge)