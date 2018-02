10 milliárdból épül teniszközpont a Margitszigeten

Elfogadta a Magyar Tenisz Szövetséget vezető fideszes Szűcs Lajos előterjesztését a parlament, így már törvény van róla, hogy a Nemzeti Sportközpontok mint építtető és a projektet irányító állami BMSK Zrt. felügyelete alatt megépül a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont.

A terv nem új és írt róla a 444 is, de jogszabály most kedden tette biztossá.

A stadion - ugyan alkalmas lesz Davis-kupa meccsek és más rendezvények fogadására is - hivatalosan a Hungarian Open ATP World Tour helyszíneként épül, az ehhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásoknál pedig az NSK-nak joga van ahirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására, ez történt most is.

A közlemény utal rá, hogy a munka fák kivágásával járhat majd, amelyeket az építtetőnek az önkormányzattal egyeztetve pótolnia kell majd. A törvény indoklásából az derül ki, hogy a jövő évi, 2019 áprilisában esedékes budapesti 500-as ATP-tornát már az új létesítményben rendezné meg a szövetség.

Hogy pontosan mely részén épül majd a szigetnek a stadion, az a közleményből és a korábbi hírekből sem derült ki egyértelműen.