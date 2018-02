Szórólapon gyalázzák a tanárt, a taxist és a zsidókat, mert támogatták Lázár Jánosék riválisát

Pénteken egy csomó hódmezővásárhelyi levélszekrénybe ezt a szórólapot dobták be:

Ezt szórják most. Fotó: Facebook

A városban vasárnap tartanak polgármester-választást. Az összes ellenzéki párt, a Jobbiktól az MSZP-ig, a DK-tól az LMP-ig, az Együtt-től a Momentumig egy független jelöltet, Márki-Zay Pétert támogatja.

Vele szemben két jelölt indul. A Fidesz Hegedűs Zoltán alpolgármestert indítja, illetve jelölt még Hernádi Gyula is, aki korábban MSZP-s volt, de a pártból kizárták, és most függetlenként próbálkozik, a helyi szocialisták szerint nyilvánvalóan a Fidesz biztatására, hogy megossza az ellenzéki szavazókat. Hegedűs mellett sokat kampányolt a város egykori polgármestere, Lázár János miniszter is.

A fenti szórólapon olyanokat sorolnak fel, akik a nyomtatvány készítői szerint valamilyen módon segítették Márki-Zay kampányát. Többségük sosem viselt közéleti tisztséget, bár néhányan közülük a 90-es években önkormányzati képviselők voltak, illetve akad néhány jelenlegi aktivista is.

A listán többek között "Farkas Ferenc tanár", "Nagy Zsolt taxis" és "Zsidó Hitközség" felirat is szerepel.

Márki-Zay a Facebook-on felhívást tett közzé, hogy jelentkezzetek azok a szimpatizánsai, akik a listáról lemaradtak.

Videóriportunk a hódmezővásárhelyi kampányról: