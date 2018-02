Február közepén derült ki, hogy az összes fát kivágják a Belváros egyik leghangulatosabb utcájában, a Semmelweis utcában. A hír kiszivárgását gyorsan követték az események, nyolc nappal később, e hét keddjén már dolgoztak is a láncfűrészek. A Főkert szerint a rossz állapotban lévő fák cseréje indokolt volt, helyükre korai juharokat ültetnek.

Az utca egy lakója, László, naplóban követte végig, hogy két Semmelweis utcai lakóház régóta ott élő közössége hogyan próbálta meg megállítani a fakivágásokat. Sikertelenül, persze.

Innentől Lászlóé a szó:

„Február 18-án jelent meg a kerületi tulajdonosi döntés a Doktor Ötker blogon, aztán a 444-en, a HVG-ben, az Indexen, sőt a Blikk-ben is az utcánkban, „Pest egyik legszebb utcájában”, lévő összes fa kivágásáról. A Ligetvédők is posztoltak a Facebookon, csak az itt lakók ültek tétlenül.

A felvétel 2017 októberében készült Fotó: László, olvasónk

Látszólag. Múlt vasárnap estére, röviddel az első hír megjelenése után már tudtuk. Minden itt lakó aktív tulajdonos megkapta e-mailben, elmondtuk, továbbküldtük. A végleges tulajdonosi döntést. Első érzésünk: szédülés a hirtelen pofontól. Utána zúgó fej, álmatlan hét, a gyász öt szakasza. Új kőburkolat a környéken. Ilyen áron. Halott utca.

Hétfő, február 19 – Tagadás

Ez nem történik. Ötven éve élünk itt. Arról beszélgettünk, hogy talán ki kéne a fákra plakátolni, hogy ’Veszély!’, ’Kivágandó!’, ami azokat is megszólítja az utcán, akikhez hétvégén nem értek el a hírek. Higgadtan kellene megbeszélni a dolgokat. A polgármester is ’ötkerületi’, bár a Kossuth- és a József nádor tér is.

Kedd, február 20 – Harag

Reggelre az összes fán kint volt a Főkert háromoldalas szakértői véleménye az állapotukról és a javaslatok, bár pontatlanul becsülték meg az életkorukat.

Mekkora idióták vagyunk! Miért nem azonnal léptünk. Mit írnak ezen a…

Persze - Kivágni! Mindet! Érdekes módon nem ez volt minden fán, lefényképeztük a szakvéleményeket. Több fára is kikerült a ‘megtartható’, kezelendő, ifjítás, stb. minősítés, de csak két-három fára. Mutatóba, az elenyésző kisebbségre. Mi a baj a három fiatal növendék fával?

(Közbevetés: A fenti cikkekhez használt Google utcakép már nem teljesen hű, néhány éve, váratlanul visszacsonkolták a fákat, attól tartottunk, hogy némelyik már ki sem hajt – szerencsére nem így történt, akkor már furcsálltuk, hogy nem gondoltak a fakoronák jövőbeli formájára.)

A 2013-as állapotok a Google Street View-on, azóta történt egy visszacsonkolás

Még mindig kedd – megkérdeztük a szomszéd házban: ők mit gondolnak, biztos nem ünnepelnek, de ha egy nyilvános meghallgatást kezdeményezünk, az úgy fair, hogy a szélesebb közösség véleményét képviseljük, nyilvánvaló, hogy a közösségünknek fel kell lépnie. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi Kossuth Lajos utca, hat sávnyi zaját, a hőséget és a port nyáron csakis a mostani, csonkolt, de hatékony és még így is szép lombtömeg foghatja meg. Kerestünk két független kertészeti szakértőt. A szomszéd háznak javasoltuk, hogy a valószínűleg rendkívül gyors, ezért is költséges szakvéleményt közösen álljuk.

Szerda, február 21 – Alkudozás

Mindkét szakértő udvariasan kihátrált, („Sajnos a FŐKERT oldalán található dendrológiai szakvélemény alapján a fák kivágását nehéz megakadályozni…”),

de adtak tanácsot, illetve néhány hasznos linket, szervezetek nevét. Új Facebook oldal: (Semmelweis fák- juj!) ekkor már kezünkben egy önkormányzati szórólap, amely egy héten belül háromszor is(!) meghívja az érdeklődőket, szerdán, csütörtökön és pénteken, egy bejárásra, ahol elmagyarázzák nekünk a koncepciót, szép - de azért nem túl nagy (lásd még: ’biztonságos’, ’középmagas’) – juhar típusokkal. Munkaidőben tervezik, ez baj, ki menjen el, egyáltalán milyen hivatalos ember lesz ott az önkormányzattól, lehet-e egy rendes fórumot is kezdeményezni?

A megfogalmazás bántott. Az meg különösen, hogy a tarvágást a Semmelweis év tiszteletére és az erre létrehozott keretből finanszírozzák. Éreztük, egyre gyorsabban és rossz irányba rohan ez a vonat, de ez igenis egy aktív tulajdonosi közösség egy idén 111 éves a házban, megfelelő agykapacitás és szorgalom állt mindig rendelkezésre, egyre több az új ingatlan-befektető tulajdonos, de ahogy eddig is megoldottunk a dolgokat, most is meg fogjuk. Megfontoltuk, elolvastuk és értelmeztük a Főkert írásait, a lakosok önkormányzati megkeresésére adott válaszokat, álláspontokat, és véleményeket. (Az ostorfa veszélyes, az önkormányzat nem szereti, súlyos balesetet okozott egy fa az Erzsébet téren (2008-ban)). Dolgozni csak pontosan, szépen, minden helyismeretünk dacára lehet, hogy mi tévedünk.

Csütörtök, február 22 – Depresszió

Aznap kaptuk meg a végleges nemleges válasz az utolsó megkeresett független szakértőtől, aki ott volt az első bejáráson és, azt mondta a kivágást az öreg fák gyökérzete is indokolhatja, amik a közműcserénél útban lehetnek. Közben készülődtünk a furcsán korai lomtalanításra.

Péntek, február 23 - Depresszió 2

Pénteken lomtalanítás, és a harmadik bejárás. Kellemetlen, de kötelességünk. Éva ment el, dédapja építtette a házunk, monogramja szépen látszik a felújítás óta. Az új fácskák alá telepítendő öntözőrendszer miatt van útban a nagy fák gyökérzete. A kapott információk és a média szerint a kivágásra március és május között kerülne sor. Körbe keringő e-mailek, ketten közben lebetegedtek, sok a vírus, nagy a nyomás. Mit csinálunk rosszul? Mindig egy lépéssel az események mögött? Mindenképpen folytatni akartuk, nyilvános meghallgatást szervezni.

Este hat tájékára helyezték ki az udvarias figyelmeztetést a szélvédőkre: szíveskedjünk lassan elállni, hétfőn, 2018 február 26.-án reggel kezdik a fák kivágását.

A lapon két nemzeti színű csík között a felirat: 10 000 új fát Budapestre! Zöldítjük a várost. Főkert. Budapest.

Szombat, február 24 – Menekülés

Alszunk, betegek vagyunk, menekülünk a családhoz. Páran már unokázhatunk.



Vasárnap, február 25 – Elfogadás? Nem.

Délután a számvizsgálók, és a jelenlevők megállapítjuk, hogy ilyen fagyban mégsem lesz vágás, úgy tűnik alakul egy kis meghallgatás az ’önkormánynál’ – jegyző, és mi hárman. Sok kocsi már nem parkol be a megállni tilos tábla miatt, este már kordon zárja el a fákat.

Február 26 - Újra hétfő van.

Ma még nem jöttek. A kordon bezárul, az utca forgalma csak kifelé. Úgy néz ki csütörtökön a jegyző fogad.

Február 27 – Kedd

Reggel kilenckor, azt mondták, megjöttek és kivágták, nem mentem le, csak dél után, mert dolgozni kellett. Képek jönnek e-mailen, miért nézzem? Ja, jegyző majd a jövő héten, sok az anyagunk, a kérdések. Párhuzamos parkolás lesz, mert így van tervezve. Az sem marad a régi, majd hova fogunk állni?

Fotó: Cziglán Tamás

Este mécsest gyújtottunk a csonkokon. Egy tényleg nagyon korhadt volt.

Fotó: Cziglán Tamás