Már sorozatban gyártják az oroszok a hiperszónikus, "legyőzhetetlen" rakétájukat

Az orosz védelmi minisztérium leszerződött a Putyin szerint "legyőzhetetlen", hiperszónikus cirkálórakéta, az Avangard sorozatgyártására, számolt be Jurij Boriszov miniszterhelyettes a hadsereg hivatalos lapjának, a Vörös Csillagnak adott interjújában.

Ez az új cirkálórakéta Putyin állítása szerint a világ bármelyik részén képes csapást mérni, és alacsony repülési magassága és rendkívül nagy sebessége miatt felderíthetetlen és kivédhetetlen. Putyin leírása alapján a fegyver 1600-2000 fokos tűzgolyóvá felhevülve a hangsebesség húszszorosával, meteoritként halad a célja felé.

"Ez nem blöff, ezek valós dolgok" - állította interjújában Boriszov, aki azt is "mai realitásnak" nevezte, hogy az orosz hadsereget lézerfegyverekkel is felszerelik. (Via MTI)