Kósa Lajos azt mondja, becsapta őt egy Csengeren élő háztartásbeli azzal a mesével, hogy 1300 milliárd forintot örökölt

Kósa Lajos interjút adott saját Facebook-oldalának, ahol kissé megtört arccal azt mondja, hogy becsapta őt egy Csengeren élő asszony. Ráadásul négy éven át élt vissza a jóhiszeműségével.

Pedig biztosan hihehetőnek tűnt az a történet, hogy a szabolcsi kisvárosban élő asszony 4,3 milliárd eurót örökölt (ami nagyjából 1300 milliárd forint, vagyis 104 darab debreceni stadion ára), és nem tud vele mit kezdeni, ezért tanácsot kért Kósa Lajostól. Kósa pedig annyira komolyan vette, hogy közjegyzőhöz is elmentek, ahol köziratba foglalták, hogy Kósa államkötvények vásárlására fordíthat 4,3 milliárd eurót. Ez az irat jelent meg a Magyar Nemzet keddi számában.

Kósát 2012 őszén kereste meg a nő, a politikus szerint többször is át kellett írni a megállapodást, aztán 2016 végére, 2017 elejére végül gyanús lett neki, hogy ez valószínűleg csak humbug, és visszaéltek a jóindulatával. Ekkor már az is a fülébe jutott, hogy mások már feljelentést tettek (ezek szerint ő nem). Ő munkahelyteremtő beruházásokat és államkötvényvásárlásokat javasolt a nőnek.

Kósa a videón kívül a Magyar Nemzet kérdéseire is válaszolt. Annyival egészítette ki a történetet, hogy egy volt iskolatársának jó ismerőse az asszony. A közjegyzői okirat azért készült, mert az ő tanácsára a hölgy részben állampapírokba akarta fektetni az összeget, és ehhez ő segítséget ígért. Munkahelyteremtő beruházásokat is javasolt neki.

Kósa arról is beszélt, hogy később jó barátjától, a csengeri polgármestertől hallotta, hogy a hölgy a csengeri önkormányzatnak, az ottani egyháznak is felajánlásokat tett, azonban az ígéretekből semmi nem valósult meg, sőt a hölgy számos csengeri magánszemélytől – éppen a nagy örökségre hivatkozva – kölcsönöket kért és kapott. Emiatt az ügyben feljelentés is született, a csengeri polgármester elmondása szerint rendőrségi eljárás van folyamatban.



Kósa azt mondja, hogy ő nem nyúlt a pénzhez és nem is kapott a nőtől pénzt.

„Miért kellene lemondanom? Nem kértem és nem kaptam pénzt, nem vásároltam államkötvényeket, semmi nem történt”.

Az ügyben a Magyar Nemzet további iratokat ígért. Kósa szerint is lehetnek még ilyenek, de azok - jelentette ki előre - hamisítványok.