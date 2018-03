Sz.-ék rokona szerint Kósa mindent megtett, hogy minél több jusson neki az örökségből

„Hajaj, a Kósa az járt ide szülinapozni is ezekhez. Benne volt ő is nyakig.

Ezek meg mindenkitől pénzt kértek. Hogy a Kósától kértek-e azt nem tudom, szerintem neki inkább adtak, mert azzal a papírral, amit a Kósa aláírt, már tudtak itt tovább kéregetni. Meg akkor már hogyne adna egy csengeri fideszes annak, akivel a Kósa is üzletel?”

Így írta le egy idős csengeri férfi Kósa Lajos és Sz. Gáborné viszonyát. A Magyar Nemzet kedd reggel hozott nyilvánosságra egy közjegyzői iratot, ami szerint Sz.-né 4,3 milliárd eurót bíz Kósára, hogy a politikus állampapírokat vegyen a pénzből. Kósa magyarázkodásában először német örökösnőnek nevezte Sz.-nét, aki 2013-ban azzal kereste meg, hogy egy német rokonától mesés örökség hullott a markába, és Kósa segítségét kérte az összeg befektetéséhez, később viszont már Kósa szélhámosnak nevezte Sz.-nét, aki Csengeren is sokakat átvert a nem létező örökség meséjével.

Csengeren mindenki jól ismeri az Sz. családot, akit az itteniek csak „Malájékként” emlegetnek. A 444 kérdéseire a helyiek azt mondták, Sz.-né és a lánya több emberből is pénzt szerzett azzal a történettel, hogy Németországban zenélő apja hatalmas örökséget hagyott rá, ezt viszont nagyon nehéz megszerezni. Viszont ha megjön a pénz, 40 százalékos kamattal téríti meg a neki adott kölcsönöket.

„Ezek közben kisebb pénzekkel támogatták az iskolát, építettek maguknak szép házakat, és azt mondták, hogy ez már az örökségből van. De közben meg tartoztak mindenkinek.



Le kellett már állítani ezt a dolgot, mert így már nem mehetett tovább.

Csak azt nem tudom, hogy a Kósa Lajos, miért nem állíttatta le, amikor ő megtehette volna” - mondta egy helyi asszony. Arccal és névvel azonban senki nem vállalta a nyilatkozatát, az emberek azt hajtogatták, hogy „ebben itt mindenki benne van”, és ha kiderülne, hogy beszéltek, elveszíthetik az állásukat is.

„Azt viszont mindenképp tisztázni kell, hogy Sz. Gábor, a férj, aki sajnos önkezével vetett véget az életének, ő ebben nem tettestárs volt, hanem áldozat. Ő semmit nem tudott a feleség ügyeiről, egy nagyon rendes ember volt. Mikor jöttek a nyomozók, és kiderült, hogy itt mi folyik, a szégyenbe halt bele” - mesélték többen is az egyik helyi kocsmában Sz.-né férjéról, akiről kedden este írta meg a 168 Óra, hogy néhány hete öngyilkos lett. Több helyi is úgy gondolta, a közjegyzői dokumentumok is tőle szivároghattak ki a Magyar Nemzethez.



Csenger házai Fotó: 444/Magyar Jeti Zrt

Sz.-né családja azonban máshogy ismeri a történetet.

Szerettünk volna az asszonnyal is beszélni, ezért elmentünk a csengeri házához, ahonnan többszöri csengetésre és köszönésre kijött egy középkorú férfi, aki azt mondta, minden kérdésünkre válaszol, de nem mondja el a nevét, és az arcáról sem készíthetünk felvételt. A férfi a család rokonaként, az egyik gyerek keresztapjaként mutatkozott be. Azt mondta, tényleg van örökség, de mindegy, mekkora és mindegy, honnan, viszont nem igaz, hogy Sz.-né fűnek-fának tartozik.

Azaz egy kft. felé van hiteltartozása, az igaz, az a kft. jelentette fel, és ezért szálltak ki a nyomozók Sz. házához. Sz. Gábor pedig emiatt a szégyen miatt lett öngyilkos, nem pedig azért, mert a felesége csaló. Azt viszont ez a férfi is elismerte, hogy Sz. az öngyilkossága előtt rábízta a Kósát is terhelő közjegyzői dokumentumokat egy harmadik személyre, akitől azok kikerülhettek a Magyar Nemzethez.



A rokon elismerte, hogy Kósa Lajos rengeteget járt Sz.-ékhez, és igyekezett megtenni mindent annak érdekében, hogy a remélt örökségből minél több jutalék kerüljön hozzá,

végül azonban nem kapott pénzt. Kósától Sz.-né azt remélte, hogy a debreceni Fidesz vezetője latba veti majd politikai befolyását az örökség megszerzésének felgyorsítása érdekében, ez azonban nem történt meg.

Az Sz. család italboltja és vegyeskereskedése Csengeren Fotó: Halász Júlia

A férfi szerint igaziak azok a papírok is, amik szerint megállapodtak Kósával arról, hogy a miniszter anyja 800 millió forintot kap, és azok is, amik szerint Kósa és egy másik megbízott 25-25 millió eurót vehetnek ki egy svájci széfből, és részvényeket is kapnak.

A rokon arról is beszélt, hogy 2011-13 körül „megérkezett az örökség első részlete” - 5 milliárd forint - Sz.-né Erste Banknál vezetett számlájára, és ebből a pénzből adakozott a család például a csengeri iskolának is, meg ebből építették a házaikat. A pénzt azonban „az örökösödési huzavona miatt” vissza kellett adni. A férfi szerint Sz.-né az 5 milliárd forint megérkezését is bizonyítani tudta közjegyző előtt, és erről is van papír.

A rokon szerint azonban a család akkorát csalódott Kósában, hogy minden, vele kötött szerződést fel fognak mondani, a pénzt pedig nem is hozzák Magyarországra.