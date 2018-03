A WhatsApp társalapítója azt mondja, mindenki törölje a Facebookot

2014-ben a Facebook 16 milliárd dollárért felvásárolta a WhatsApp nevű, titkosított üzenetküldést lehetővé tévő alkalmazást, és ezzel dollármilliárdosokká tette a WhatsApp alapítóit, Jan Koumot és Brian Actont. Előbbi továbbra is a céget irányítja, utóbbi pedig a saját alapítványát vezeti, és az internet fejlesztése érdekében fektet be. Legutóbb például 50 millió dollárral szállt be a Signal nevű alkalmazás fejlesztőcégébe, annak ellenére, hogy a Signal amúgy a WhatsApp vetélytársa.

Acton most a Twiterre írt egy üzenetet, amiben azt írja:

Itt az idő. #töröldafacebookot

Sem ő sem a WhatsApp nem fejtette ki, hogy miért írta ezt az alapító, de minden valószínűség szerint a dolognak köze lehet a Facebook körül a napokban elharapódzó botránynak, amiben kiderült, hogy a Trump kampányát segítő Cambridge Analytica 50 millió Facebook-felhasználó adataihoz fért hozzá, és azok elemzésével optimalizálták a Trump-kampányt. A hírek hatására a Facebook több vezetője is lemondott, munkatársak távoztak a cégtől és a részvények árfolyama is beszakadt. (The Verge)