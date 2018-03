Már az OLAF is vizsgálja, történt-e csalás az EU-s élelmiszercsomagok ügyében, melyeket „Magyarország kormánya juttatott el” a szegényekhez

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) előzetes eljárásban vizsgálja, hogy történt-e csalás vagy szabálytalanság az uniós társfinanszírozású Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében kiosztott élelmiszersegélyeknél – írja a 24.hu. Az élelmiszercsomagokat a legnagyobb nélkülözésben élő magyarok megsegítésére szánták.

„EZT A CSOMAGOT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA JUTTATTA EL ÖNHÖZ ÉS CSALÁDJÁHOZ”,

- ezt a feliratot ragasztották tavaly júniusban minden egyes dobozra, zacskóra, melyekben az élelmiszercsomagok voltak. Azt viszont sehol sem tüntették fel, hogy a csomagokat az EU fizette. A csomagokat nem a magyar kormány, nem is annak valamilyen szerve, vagy valamilyen közpénzből/kormánypénzből finanszírozott szervezet, hanem a vonatkozó közbeszerzési pályázatot megnyerő magánvállalkozás, az Enger Kft. juttatta el a kiválasztott családokhoz, vagyis a dobozon szereplő egyik állítás sem volt igaz.

Mint korábban írtuk, az EU-pénzek lenyúlását évek óta kutató Hadházy Ákos LMP-társelnök a projekt következő, egy egész nagyságrenddel több pénzről szóló fázisának nézett utána. Ennél eleve furcsa, hogy bár gigantikus – bruttó 17,4, nettó 13 milliárd forintos keretösszegű – élelmiszeradagról van szó, amit az ország különböző tájegységein kell szétosztani, a megbízást nem szedték részekre, hanem egyetlen pályázó konzorciumnak juttatták a teljes megrendelést. Ráadásul a végén egyetlen ajánlatból kellett kiválasztani a győztest, a négy indulóból hármat ugyanis kizártak.

„Sok közbeszerzési piszkos manipulációt láttam már, de ennél aljasabb csalást még nem találtam: éhező gyermekeket segítünk EU pénzből, de egy sor ajánlatot kizárunk, mert túl olcsó – így ennyivel kevesebb gyermeken lehet segítsen, vagy ugyanannyi csomagba jóval kevesebb adomány jut. Afrikai banánköztársaságokban sápolja így le helyi maffia a nemzetközi segélyeket”

– kommentálta Hadházy azt a tényt, hogy a három kizárt pályázóból kettő esetében a legfontosabb (bár nem egyetlen) megjelölt kizáró ok az volt, hogy „aránytalanul alacsony áron” vállalták volna a kijelölt élelmiszerek beszerzését, dobozolását és kiszállítását.

Hadházy szerint a győztes Halker előre tudta, hogy megnyeri a tendert:

„A szegény gyermekek élelmiszersegélyén gazdagodó cégről először egyébként jó néhány hónappal ezelőtt, bizarr körülmények között hallottam. Az utcán lépett hozzám a Halker csoport egy dolgozója, és elmondta, mennyire felháborítja az, hogy főnöke szerint a szociális intézmény élelmiszer-alapanyag ellátását szolgáló közbeszerzéseken mindenütt ők fognak nyerni, mert a többieket ki fogják zárni. A kezembe nyomott egy meglehetősen bő táblázatot, ahol az általuk a tolnai szociális intézményeknek adott ajánlatok mellé ceruzával beírta, hogy egyébként a piaci cégeknek mennyivel olcsóbban adják az egyes árukat, mint a rászorulókkal foglalkozó intézményeknek” - mondta az LMP társelnöke.

Akkor megkerestük kérdéseinkkel a Halkert is, ezt a választ kaptuk: „Társaságunk a szóban forgó nyílt közbeszerzési eljárás során a pályázati kiírásnak minden szempontból megfelelő anyagot nyújtott be, melynek eredményeképp nyertünk a pályázaton. A pályázat összegzéséből – melyet természetesen mi is megkaptunk – látható, hogy a pályázaton több induló volt, azonban az ő kizárásukról, esetlegesen annak okairól nyilvánvalóan mi nyilatkozni nem tudunk.”