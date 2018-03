Alföldi Róbert: Nem juthatunk el oda, hogy 16 éves gyerekeknek büntetéseket küldünk, csak mert ki merik nyitni a szájukat

Nem tartja magát sem balosnak, sem jobbosnak, de liberálisnak és konzervatívnak igen.



Nem érti, miért nem lehet elfogadni, ha valaki más istent szeret, mint mi, és indulatos lesz, ha arra gondol, 16 éves gyerekeket büntetnek meg csak azért, mert el merik mondani a véleményüket.



Mélyen megveti a TV2-höz leigazolt Stohl Andrást, de nem szereti kevésbé.



A rendezővel szombat este, Zalaszentgróton beszélgetett Veiszer Alinda.



Alföldi-estnek akkora reklámot még nem csapott senki, mint az a zalai fideszes képviselő, Vigh László, aki a pártállami idéket idéző módszerrel intézte el, hogy a rendező végül ne vehessen részt egy politikamentesnek szánt, kultúráról, színházról szóló beszélgetésen a zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A szervezők technikai okokra hivatkozva mondták le a beszélgetést, de később kiderült, hogy ez egész egyszerűen nem volt igaz. A térség hangulatát jellemzi, hogy az eredetileg március 22-ére tervezett műsor lemondása után a helyi civilek megpróbálták mégis megszervezni a beszélgetést, de a félelem légköre úgy rátelepedett a városra, hogy nem találtak egy helyet sem Zalaegerszegen, melyet bérbe adtak volna az eseményre.

Ezután döntött úgy Zalaszentgrót polgármestere, hogy megkeresi Alföldi Róbertet, és felajánlja, tartsák meg a beszélgetést a helyi művelődési házban. Baracskai József jelezte, rá nem hat a megfélemlítés, és szívesen látják a rendezőt és közönségét a településen. Az előadásra pillanatok alatt elfogytak a jegyek, érkeztek a művelődési házba Zalaegerszegről, Keszthelyről, de még Budapestről is.

A programot a polgármester azzal nyitotta meg, nem fog politikai beszédet tartani, és nem bánja, ha nem épp pozitív hangvételű cikk jelenik meg róla ezután valamelyik zalai lapban,

ez az este akkor is a kultúráé és a színházé. Aztán alighogy elkezdődött a beszélgetés, gyorsan világossá vált, hogy a körülmények és az előzmények miatt nyilvánvalóan képtelenség és értelmetlen lenne politikamentesen végigcsinálta az estét. Alföldi Róbert meg is köszönte a hírverést azoknak, akik ellehetetlenítették zalaegerszegi szereplését, és bár ő is hangsúlyozta, hogy az est a kultúráé és a színházé, válaszolt minden politikát és közéletet érintő kérdésre is.

Fotó: Halász Júlia

„Az egész olyan szomorú” - utalt a zalaegerszegi esetre, majd elmondta, ő azzal az elhatározással érkezett, hogy csak pozitív dolgokról fog beszélni, és nem arról, hogy milyen letiltva lenni. Szerinte az, ami lett ebből az egészből, az sokkal fontosabb, mint az előzmény. „Mi legyünk sokkal elegánsabbak” - tette hozzá. Alföldi az öncenzúrára utalva megjegyezte, a mostani hangulatban ott is farkast kiáltanak, ahol nincs, és ez teljesen abszurd helyzeteket eredményez.

„Abban nőttem fel, hogy ha igazságtalanságot érzek, akkor kutya kötelességem tenni valamit” - mondta, de többször is hangsúlyozta, a forradalmár szerepet nem ő kereste, és most sem keresi magának. Veiszer kérdésére, miszerint nem lehetséges-e, hogy túl sokat beszél, azt felelte, nem, szerinte túl keveset.

„Kevesen vagyunk, akik beszélnek”

- tette hozzá. Mint mondta, a forradalmár szerep beskatulyázza, és pont azt veszi el belőle, amihez ragaszkodna, és nem örül neki, hogy ha valaki rákeres a nevére, egyből az jön ki, hogy migránspárti, hogy hazaáruló. A forradalmár szerep szerinte túlságosan leegyszerűsíti az embert. „Hol vagyok én forradalmár?” .

Magát egyszerre tartja konzervatívnak, például ha egy asztal megterítéséről van szó, és liberálisnak, ha arról, hogy valaki kiteljesedhessen, de nem érti, miért nem működik a mai világban, ha valaki másféle istenben hisz? Szerinte furcsa, hogy a magyarok ennyire szeretik a nemzetközi konyhát, járunk kínaiba, vietnamiba, gyrososhoz és indiaiba, és simán elfogadjuk, ha egy nemzet más ételt szeret, de ha más istent, az már baj.

„Balos vagy?” -tette fel a kérdést az est végefelé Veiszer Alinda, mire Alföldi azt felelte, nem az, nem is jobbos, és vannak nemzeti érzelmei.

„Ami belőlem érdekes, az mind az, hogy én magyar vagyok”

- mondta.

Fotó: Halász Júlia

A Magyarországot egyre jobban elborító nyomasztó hangulat és gyűlölködés kikészíti, de benne is indulatok tombolnak. „Ez nem gyűlölet, indulat. A kettő nem ugyanaz” - magyarázta. „De nem juthatunk el oda, hogy 16 éves gyerekeknek büntetéseket küldünk, csak mert ki merik nyitni a szájukat” - utalt a diáktüntetések után szabálysértésért 50 ezer forintra büntetett tinédzserek ügyére.

„Ettől dühös vagyok, üvölteni tudnék”.

Ahogy azt ígérték, az est nagyobb része azért a színházról szólt, a régi Nemzetiről, színdarabokról, régi és új kollégákról. Alföldi legrégebbi közeli barátai között van Stohl András, aki nemrégiben leigazolt az Andy Vajna tulajdonában álló TV2-höz , és akiről Sebestyén Balázs úgy nyilatkozott: neki csak a pénz számít, semmi más, és vannak olyan helyzetek, amikre tudni kéne nemet mondani.



„Mélyen nem értek egyet vele, mélyen megvetem, de nem szeretem kevésbé”

- mondta Stohlról Alföldi. Hozzátette, nem kényszerítheti, hogy ne tegye, amit tesz, de nem szeretné elveszíteni sem.

A beszélgetésen nem lehetett forgatni, de a polgármester és a nézők véleményét megkérdeztük a helyszínen.