Le kellett fújni a Musical.ly találkozót az óriási tömeg miatt Mammutban

Szombat délután kettőkor néhány híresebb Musical.ly-sztár, szakszóval muser például Schobert Lara, Szender Milán és Szász Dorina közönségtalálkozót szervezett a Mammutba.

De olyan sok tizenéves volt kíváncsi rájuk, hogy a bevásárlóközpont teljesen megtelt, a rendőrségnek kellett közbeavatkozni és elzárni a musereket a rajongóktól. Egy jelenlévő szerint West Balkános jelenetek játszódtak le. Néhány résztvevő szerint többezres volt a tömeg, de volt aki tízezresre becsülte. Az épület befogadóképessége, és a képek-videók alapján inkább ezer-kétezer fő zsúfolódhatott a plázába, az is teljesen bedugítja az épületet.

Egy ponton a tömeg bennragadt az épületben, se ki, se be. Szász Dorina gyorsan üzent a rajongóinak, ha akarnak vele találkozni, menjenek ki az utcára és működjenek együtt a rendőrökkel, mert amíg benn toporognak, addig ő is be van zárva.

A tömeget sikerült kimenekíteni, a Facebook-eseménynél záporoznak az elégedetlen musical.ly rajongók kommentjei és posztjai: