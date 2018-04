Ahogy 2014-ben, úgy idén is az újbudai Bocskai István Általános Iskola épületénél alakult ki a leghosszabb sor. Ezt látni ezen a videón is:

Fontos tudni, hogy a sorbaállás csak az átszavazókat érinti elvben, azaz akinek a lakcíme szerint is itt kell szavaznia, az a sort kikerülve is bejuthat. És helyszíni beszámolók szerint a sor is gyorsan halad a lehetőségekhez képest, de azért akinek itt kell szavaznia, jobb, ha időben elindul.