15 fideszes, akik csalódást okoztak Orbán Viktornak

Nagyot nyert vasárnap a Fidesz-KDNP, jelen állás szerint 134 mandátumuk lesz a következő országgyűlésben, amely szűkösen, de elég a kétharmados többséghez. Vidéken tarolt a párt, összesen 91 egyéni helyet szereztek. A hódmezővásárhelyi körzetet hozta Lázár János, Heves megyében a Jobbik labdába sem tudott rúgni, és elbukta a körzetét a korábban időközin nyert Kész Zoltán és Rig lajos is.



Ennek a fényében a Fidesz eredményváróján vasárnap este nagy volt a buli,

van azonban néhány kormánypárti képviselő, akik most elég kényelmetlenül érezhetik magukat.

Hiába nyert a párt nagyot országosan, 15 egyéni körzetben kikaptak. A 15 vereséget szenvedő fideszes politikus között pedig van országosan ismert arc, és olyan is, aki közeli üzleti kapcsolatban áll az Orbán-családdal.

A legismertebb vesztes Németh Szilárd egykori rezsibiztos, aki tavaly óta a Fidesz egyik alelnöke, amúgy pedig a párt elsőszámú megmondóembere.

Németh 2010-ben a képviselői helyet és a polgármesterséget is behúzta Csepelen, 2014-ben azonban már nem, veszített az együttes Szabó Szabolcs ellen. Most pedig újra elveszítette a körzetet, bár ez a legutolsó pillanatig kétséges volt. Az utolsó napokban azonban az MSZP-P és az LMP jelöltje is visszalépett az újrainduló Szabó javára, aki végül megverte Némethet

Még úgy is, hogy az utolsó nap még Orbán Viktor is elugrott Csepelre kampányolni.

Némethnek azonban így sem kell aggódnia, listáról bekerül az országgyűlésbe, Fidesz alelnökként pedig továbbra is a párt egyik legismertebb arca maradhat.

Nem sikerült nyernie az erzsébetvárosi körzetét Bajkai Istvánnak sem. Ő egy fideszes belharc miattlett jelölt, miután a bulinegyed körüli harcban a lakók oldalára állt Rónaszékiné Keresztes Mónikát kitúrták. Bajkait leginkább onnan lehetett ismerni, hogy ő az Orbán-család ügyvédje, ügyvédi irodája - ami helyileg valóban Terézvárosban van - milliárdos megbízásokat kapott közbeszerzési és jogi tanácsadásra a Miniszterelnökségtől. Nem mellékesen: 3,1 millió forinttal ő volt a Fidesz legnagyobb adományozója 2016-ban.

Bajkai aztán tényleg mindent elsütött a kampányban, volt, hogy tojásokat osztogatott, tele volt a nevével a helyi újság, az utolsó nap pedig a magyar mulatós legnagyobb sztárjait is bevetette.

A körzetet mégis végül a DK-s Oláh Lajos vitte, újra. Bajkainak azonban nem kell aggódnia, listáról bekerül a parlamentbe.

Kikapott a belvárosban induló KDNP-s Hollik István is. Rogán Antal egykori körzete a korábbi választásokon masszív fideszes körzetnek számított, Hollik ráadásul nem aprózta el a kampányt:

Annyira tolták az önkormányzati lapban, hogy Ferencvárosnak 1,4 milliós bírságot kell fizetnie miatta.

Aztán pedig még Orbán Viktor is elátogatott vele egy helyi nyugdíjas klubba.

Hollik veszte végül ugyanaz lett, mint Németh Szilárdé: az utolsó napokban több ellenzéki képviselő is visszalépett, így az egyetlen esélyes kihívója az LMP-s Csárdi Antal maradt, aki végül vitte is a körzetet.

Az nagyjából egyértelmű volt, hogy a Fidesz-KDNP-s Harrach Tamás elbukja a masszív szocialista szavazótáborral rendelkező XIII. kerületet, az sem volt nagy megleptés, hogy Menczer Erzsébet ugyanúgy nem tudja behúzni Óbudát, mint négy évvel ezelőtt, és arra is lehetett számítani, hogy Jelen Tamás veszít Zuglóban. Utóbbi mondjuk nagyon igyekezett,

március végén csöcsös és burkás csajok összehasonlításával kampányolt.

A választás előtti pénteken pedig azzal állt ki a Siemens irodája elé, hogy a Soros-hálózat a céget felhasználva akarja zsarolni az országot.

György István egyelőre szintén nem tudott nyerni Kőbányán (bár ez még egy billegő körzetnek számít). Pedig még egy makettet is átadott a kampányban, amin látszik, hogyan néz ki majd valamikor az új „XXI. századi színvonalú" kőbányai szakrendelő. A makettet a régi szakrendelőben adták át.

A látványosabb vereségek közé tartozik a XVIII. kerületi, itt a szocialista Kunhalmi Ágnes győzte le a fideszes Kucsák Lászlót. Kunhalmi és Kucsák párharca négy éve a legszorosabb küzdelem volt, amelyet végül csak néhány szavazattal, az utolsó pillanatban nyert meg Kucsák, idén viszont már elbukott.

Pedig a körzetét szombaton még maga Orbán Viktor is felkereste, Kucsák László pedig olyan stílusos kampányeszközöket is bevetett, mint

a kalendáriumot, amelynek majdnem minden oldalán ott van ugyanaz a fotó róla, és a keresztrejtvény megfejtése is az, hogy Kucsák László.

A jelenlegi állás szerint Orbán Viktor egyik régi harcostársa, a Fidesz egyik alapítja, Németh Zsolt is elveszítette az újbudai körzetét Molnár Gyula MSZP-elnökkel szemben. Ez a körzet azonban még elég szoros, elképzelhető, hogy még változik az eredmény.

A fentebbieken kívül bukta még a körzetét Budapesten a fideszes Zsigmond Barna Pál, László Tamás és Földesi Gyula is.

Budapesten kívül azonban nem sok babér termett az ellenzéknek, bár matematikailag itt is van még olyan küzdelem, ami nincs lefutva.

Mindezek ellenére három olyan vidéki körzet is van, amelyet a fideszes jelölt képtelen volt megnyerni.

Veszített Bartók Csaba Szeged masszívan szocialista választókörzetében.

Jelen állás szerint veszített Csizi Péter Pécsett a független Mellár Tamással szemben, ez azonban a legkisebb szavazatkülönbséggel rendelkező körzet az országban, így ez még változhat. Csizi amúgy a kampányban alapított egy díjat gyerekeknek, hogy aztán személyesen át is adhassa.

Végül pedig nagy meglepetésre a Fidesz kikapott a dunaújvárosi körzetben. Itt a Jobbik jelöltje győzte le a fideszes Galambos Dénest.