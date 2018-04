Gyurcsány képével ábrázolta Orbán győzelmét az egyik svájci lap

Sok külföldi laphoz hasonlóan a Blick am Abend is beszámolt a magyar választásokról, megírták, hogy az EU-kritikus miniszterelnök a várnál is több szavazatot kapott. Lehet, hogy korábban még sosem hallottak Orbánról, vagy talán üzenni akartak valamit, de amikor a a hírhez legjobban passzoló képet keresték, elég érdekesen választottak:

Gyurcsány Ferenc képe alá pedig azt írták: „A keményvonalas Orbán Viktor célba vette a migránsokat”. A cikk bevezetője pedig arról szól, hogy nem sokkal éjfél előtt régi-új miniszterelnök történelmi győzelemről beszélt.

Ha még tartana a kampány, a kormányzati politikusok erre tényleg azt mondhatnák, hogy fekk nyúz: