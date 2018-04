Hajdú Péter 💔 ATV

Hajdú Péter arról írt a Facebookon, hogy megint lezárul egy rövid korszak az életében: szeptembertől nem folytatják az Esti Frizbi című műsort, és az ATV-től is elköszön.

Hajdu Péter Fotó: Botos Tamás / 444

A 24.hu úgy tudja, a távozás azzal a választásokat megelőző esettel függhet össze, hogy Hajdú az ATV vezetőségének vétójogát figyelmen kívül hagyva interjúalanynak hívta be a Frizbibe Deutsch Tamás fideszes EP-képviselőt, pedig a műsorba addig nem hívtak politikusokat. A lap szerint Hajdú a tiltás ellenére is felvette az alákérdezősre sikerült interjút, ami végül nem is került adásba, mivel az ATV vezetősége szerint az egyoldalúság a választások előtt különösen problémás lehet.

Hajdú Péter egyébként tavaly augusztusban azzal jött, ha Orbán Viktor körei bekebelezik a teljes vidéki lappiacot, az olyan, mint amikor egy jó bokszoló mindenkit kiüt.