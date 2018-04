Utoljára egy szerb háborús bűnös nevezte idegen ügynöknek a vajdasági akadémikust, aki felkerült a Figyelő listájára

A haláláig a Fideszre szavazó professzor fia és Orbán egykori mentora után újabb erős reakció érkezett a Figyelő zsoldoslistájára.

A vajdasági Szabad Magyar Szó ír róla, hogy Várady Tibor nagybecskereki születésű jogász-akadémikust is sikerült fizetett Soros-ügynöknek bélyegezni. Várady a nagyszerű újvidéki lap, az Új Symposion egyik alapítója volt, de jogászként futott be nemzetközi karriert, a CEU mellett például a Harvardon is oktatott.

A vajdasági portál szerint „évtizedeket fordított arra, hogy magyar nyelvű egyetemi oktatást teremtsen Vajdaságban, hogy megvalósítsa – éppen szerb kapcsolatain keresztül – a nemzeti tanácsokra alapuló, legalábbis kulturális autonómiát”, továbbá saját pénzéből alapított ösztöndíjat vajdasági diákoknak.

Fotó: Youtube

Várady maga is reagált a Vajdasági Televízióban, és elmondta, hogy őt eddig nyilvánosan csak egyszer nevezték idegen ügynöknek, és nem más, mint a háborús bűnökért elítélt, a magyarokat vérfürdővel és kitelepítéssel fenyegető Vojislav Šešelj csetnikvezér.

„Természetesen nagyon kellemetlenül érintett a hír, de nem először szembesülök ilyesmivel. Amikor a hetvenes években az újvidéki Jogi Karon magyar nyelvű oktatást igyekeztem bevezetni, keringtek olyan hírek, hogy valakinek az ügynöke vagyok, de ez nem került a sajtóba. A párhuzamos magyar oktatás pedig megindult. Aztán a kilencvenes években Šešelj állította, valamilyen figyelőket emlegetve – és ez a sajtóban is megjelent –, hogy idegen ügynökként azon dolgozom, hogy Vajdaságot visszacsatoljam Magyarországhoz”



- emlékszik vissza Várady, majd folytatja:

„Most pontosítva lett, hogy kinek az ügynöke vagyok (Soros Györgyé), csak az maradt ki, hogy mi a feladatom. Pedig ez engem is érdekelne. A CEU-n valóban dolgoztam két évtizeden át – három éve mentem nyugdíjba. Külkereskedelmi jogot és nemzetközi vitarendezést tanítottam. Bevezettem egy új tantárgyat, amely kisebbségi jogokkal foglalkozott – mert ezt a témát egész életemben fontosnak tartottam.”



A Szabad Magyar Szó által idézett nyilatkozat ezzel zárul: