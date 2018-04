60 millióból reklámozhatják, hogy épül (!) az új Puskás-stadion

A Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja akart csapni egy kis hírverést arról, hogy épül az új Puskás Ferenc stadion, ezért a Rogán Antal vezette Nemzeti Kommunikációs Hivatalon keresztül lebonyolítottak egy hirdetési közbeszerzést a stadion körüli kommunikációs tevékenységhez.

Mivel a Rogán-féle minisztériumhoz tartozó hivatal bonyolította le az eljárást, eleve csak három szereplő közül kerülhetett ki a győztes, és az mfor.hu most arról ír, hogy ezúttal a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó New Land Media és Lounge Design páros nyerte: 60 milliós keretösszegből így ők intézhetik az idei kommunikációját, a reklámügynökségi, PR- és médiaügynökségi feladatokat a legkevesebb 140 milliárdból épülő stadionnak, amit nem is idén fejeznek be: ha minden a tervek szerint haladna, akkor is csak jövő ősszel adnák át a stadiont, azaz az idei kampány tényleg csak az építéséről fog szólni.