Fluor élő adásban kiabálta be a köztévén Soros György nevét, a Petőfi Rádió azóta nem játssza a Wellhello dalait

Április 9-én a köztévén futó Petőfi TV-n beszélgetett a jó filmzenéről egy riporter Másik Jánossal és Pásztor Sámuellel, amikor váratlanul belépett a képbe Fluor Tomi, és azt kiabálta: „Soros György!” A videót, amin 5:25 körül látható ez a rész, a hvg.hu találta meg.



Másik János megszeppent, Pásztor Sámuel elnevette magát, a riporter pedig annyit tett hozzá: „Köszönöm!” (Nem sokkal a jelenet előtt látható, hogy Fluor már ott settenkedik a háttérben.)



Ezzel azt hihetnénk, vége a történetnek, hiszen ez gyakorlatilag ugyanaz, amit a kormány csinál 3 éve mindennap, csakhogy úgy tűnik, túl nagyot robbant az a bizonyos gránát: a zoom.hu észrevette, hogy miután a sajtó felkapta a trollkodást, az MR2 Petőfi Rádió nem játssza a Fluor együttesének, a Wellhellónak a dalait:

Április 9.: Fluor bekiabálja a Petőfi TV élő adásába, hogy Soros György.

Április 10.: Felkapja a sajtó a hírt.

Április 11.: Reggel 5:28-kor elhangzik az utolsó Wellhello-dal a Petőfi Rádión.



A lap azt írja, hogy az adó Ez szólt című listája szerint április 12. óta egyszer sem játszottak Wellhellót a Petőfi Rádión, pedig 2018-ban – egy, a jelenleginél rövidebb szünetet leszámítva – mindennap játszották az elég sikeres magyar zenekart, sőt volt olyan nap is, hogy kilenc alkalommal ment le tőlük valami.

Fluor Tomi

A Wellhellót egyébként Fluor és a másik frontember, Diaz is igyekszik távol tartani a politikától, és Fluor még bocsánatot is kért a trollkodásért. „Kicsit hosszúra és hóbortosra sikerült a hétvége, szeretnék bocsánatot kérni a Petőfi TV dolgozóitól, nem akarnám szándékosan megnehezíteni senki életét, illetve azt sem szeretném, hogy bárkinek az én idiótáskodásom okozzon fejfájást a melóhelyén. Szóval sorry és jó munkát a továbbiakban!” – írta a Facebookra. (Zoom)