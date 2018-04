Kómában fekvő magyar lány lopott képével illusztrálta az Origo a nemi erőszakoló francia migránsról szóló cikkét

A kómában fekvő lányát 2014 márciusa, vagyis több mint négy éve otthon, egyedül gondozó Éva telefonja egy március végi estén valósággal izzani kezdett. Különböző ismerősei, illetve a Kómás beteg a családban fb-csoport tagjai keresték, mind ugyanazzal:



az Origo kirakott egy cikket egy Franciaországban nemi erőszakot elkövető migránsról, amihez az ő lányának, Katinak a képét használták fel illusztrációnak.

Mire Éva meg tudta nézi a weboldalt, a cikket megtalálta, de a lánya képét már leszedték róla, mások viszont lescreenshotolták a cikket.

Éva megpróbálta felvenni a kapcsolatot a szerkesztőséggel, de telefonon és messengeren sem sikerült elérnie őket. Azóta sem.



A lányát igen nehéz, szinte lehetetlen anyagi körülmények között, otthon ápoló nőt érthető módon igencsak felzaklatta, hogy a beteg lánya arcképét egy gyűlöletkampányhoz használták. (Bár a sztori szempontjából talán másodlagos, a „cikk” ráadásul a fake news klasszikus esete: anonim, bármiféle forrás vagy link nélküli, a főszereplők kilétére monogrammal sem utaló, bármiféle konkrétum nélküli, abszolúte ellenőrizetlen és ellenőrizhetetlen hangulatkeltésről van szó.)

Pedig Évának nem mindig volt ilyen kellemetlen a kapcsolata az Origóval: a lap 2016. március 21-én nagyriportot közölt a lányát egy barcsi lakótelepi házban egyedül ápoló asszony kálváriájáról. A cikkhez jó pár fotót készítettek Katalinról, a nyitott szemmel, éber kómában fekvő kétgyermekes anyáról.

A migránsos cikhez azonban nem ezek egyikét használták, hanem egy olyan portrét, amivel a neten futhattak össze. Éva - aki saját maga készítette a felvételt - ugyanis évek óta ezt használja a Kómás beteg a családban csoport avatárjának, és egyedi posztokhoz is felhasználta már azt. (Az ember Facebookra kitett képei akkor is a saját tulajdonának számítanak, ha publikus posztban osztja meg azokat, és csak a kifejezett engedélyével használhatók fel a sajtóban.)

Miután az anya képtelen volt felvenni a kapcsolatot a szerkesztőséggel, közzétett egy felhívást a Facebookon, amiben ügyvédet keresett, aki pro bono elvállalná a képviseletét a lappal szemben.



Mint azt a 444-nek elmesélte, a napokban jelentkezett nála egy ügyvéd, aki mostantól segíti, sőt már el is küldött egy felszólító levelet a szerkesztőségnek, amiben nyilvános bocsánatkérést kér tőlük. Az anya eredetileg ugyanis nem is szeretett volna semmi mást, csak egy bocsánatkérést, de mint megtudtuk, most már fontolgatják, hogy esetleg sérelemdíjat is kérjenek a laptól.

Az anya azt mesélte, hogy nagyon kiakadt az egész ügyön, amiben az fáj neki különösen, hogy a lánya nem tud védekezni.

Az egész ügy talán legrejtélyesebb eleve, hogy - elvonatkoztatva Katalin állapotától és a képlopástól - egyáltalán miért pont ezzel a képpel akartak illusztrálni egy olyan „cikket”, ami arról szól, hogy egy állítólagos migráns férfi átment a szomszédba, és megpróbálta megerőszakolni a szomszéd nőt, aki korábban állítólag a barátnője is volt.

Éva sem érti, az egyetlen tippje az, hogy talán a lánya fején látható fehér kendő miatt.

Pedig azt csak azért viseli, mert hiányzik a koponyatetője

- mondja az anya, és egy pillanatra mind a ketten elhallgatunk.