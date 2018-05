Több tucat ember meghalt egy indiai homokviharban

Agra, Uttar Prades, 2018 május 3. Fotó: -/AFP

Legalább 76 embert megölt, állatokat pusztított el, épületeket döntött össze és fákat is kicsavart a földből az a homokvihar, amely csütörtök reggel söpört végig Rádzsasztán és Uttar Prades tartományokon Indiában. Legalább 150-en meg is sérültek a természeti csapásban. Uttar Pradesben, közelebbről a Tádzs Máhálnak is otthont adó Agra városában haltak meg a legtöbben, 36-an. Az indiai hatóságok arra számítanak, hogy a halottak száma még növekedni fog. Többekre ráomlott a vályogház, amiben aludtak, másokat a kicsavarodott fák ágai ütöttek agyon, a villamovezetékek több településeken leszakadtak, az áramellátás megszűnt. A helyiek nem számítottak a viharra, ami hetekkel megelőzte a monszunidőszakot. (BBC)