Olyan külföldön élő magyarnak is megköszönte Orbán Viktor a szavazáson való részvételt, akinek későn küldték el a szavazólapot, ezért nem is tudott szavazni

Kanadában élő olvasónk lepődött meg, hogy kapott Orbán Viktortól egy levelet, amiben a miniszterelnök tájékoztatást adott a választásról.

Olvasónk azért lepődött meg, mert - ahogyan korábban megírtuk - szavazni nem tudott. Ő is azok között volt ugyanis, akiknek olyan késéssel küldték ki a szavazólapját, hogy mire megkapta (április 6.), már képtelenség volt határidőre (április 7.) visszajuttatni.

Április elején derült ki, hogy az NVI késve adta fel a borítékokat, akkor Pálffy Ilona azt javasolta, hogy a levélszavazók most már ne is adják postára a borítékokat, mert azok nem érkeznének meg időben, helyette vigyék inkább el a külképviseletre, és majd onnan hazaszállítják őket a külképviseleti szavazatokkal együtt. Ez azonban nem minden országban egyformán könnyen kivitelezhető feladat, Kanadában például több ezer kilométeres utazást is jelenthet.

378 ezer külhoni magyar regisztrált levélszavazásra, nem tudni, végül hányan vesztették el ezt a jogukat a késés miatt. De a jelek szerint Orbán Viktor levelét azért sikerül kézbesíteni számukra is.

„Legalább tudjuk, hogy az adófizetők pénze továbbra is jó helyre megy” - üzent olvasónk Kanadából.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ május 6-án - egy nappal azután, hogy megírtuk - jelentette be, hogy „a miniszterelnök levélben mond köszönetet azoknak, akik éltek demokratikus jogukkal, és részt vettek az április 8-i választáson”.

Azt írták, hogy „a küldeményt a külhoni magyarok és azok a Magyarországon élő állampolgárok kapják meg, akik korábban hozzájárultak ahhoz, hogy a kormány kapcsolatot tartson velük”. Több olvasónk jelezte ugyanakkor, hogy ők nem adták meg a címüket, mégis kaptak levelet.

László Ausztriából azt írja, hogy „Közel másfél éve menekítettem ki a családom abból a maffiaállamból, amivé Magyarország lett. A 2 éves gyermekemnek élhetőbb és nyugodtabb körülményeket szeretnék biztosítani, Ausztriában megtaláltuk ezt. Vártuk a választásokat, hátha valami csoda történik. Nem így lett (bár az eredményen erősen csodálkoztunk). Ezek alapján látjátok, nem vagyok Fidesz-rajongó. Erre küld nekem Ausztriába egy köszönőlevelet. Honnan tudja a címem? Soha nem járultam hozzá, hogy a magyar maffiakormány kapcsolatot tarthasson velem.”



Bajorországból is jelentkezett olvasónk, ő sem szavazott, a címét sem adta meg.

„Ma ez a levél érkezett hozzám, lakhelyem Németország, nem szavaztam áprilisban, mert későn értesítettek, hogy levélben is szavazhatnék.

Nem mintha értem volna vele valamit, mert az a szavazat nem kormánypárti lett volna, biztos, hogy elkeveredett volna valahol »véletlenül«!

Csak úgy kérdezném, hogy az összes otthon élő magyar honfitársam is kapott-e ilyen bosszantó levelet? Nekem miért kell a magyar adófizetők pénzén ilyen 'Vikirály imád és jókutyusvagy rászavazol' leveleket kiküldeni?”

Ami először fel sem tűnt, bár tényleg szép részlete a kiküldött levélnek:

„Másik kérdés, hogy hogy lehet ennyire jóhiszemű a feladó, hogy azt gondolja, hogy itt minden postás magyar és Bajorországot értelmezni tudja a címzésben?”

Olvasónk már négy éve Bajorországban él. Mielőtt lejárt volna a személyije és az útlevele, hazalátogatáskor rászánt egy délelőttöt, hogy újat csináltasson. Annál az önkormányzatnál, ahol korábban Magyarországon lakott, elmondták neki, hogy ha életvitelszerűen nem él itt, akkor ki kell, hogy jelentkezzen a szülői házból, új lakcímkártya is kell, amin ezentúl a "Külföldi cím" fog szerepelni. Be kellett diktálnia a németországi címét is, „a hölgy azt mondta, csak az ő adatbázisukban kell legyen, harmadik félnek nem adják ki. Nem mondták hogy Viktorunk itt többször fog zaklatni a leveleivel, már másodszor fél éven belül, mint mikor otthon laktam. Elég zavaró, amikor pont ez volt az egyik okom a távozásra.”

Megkérdeztük a Miniszterelnöki Kabinetirodát, hogyan kaphattak levelet olyanok, akik nem is tudtak szavazni, illetve nem járultak hozzá, hogy a kormány kapcsolatot tartson velük.

Rogánék korábbi tájékoztatását („a küldeményt a külhoni magyarok és azok a Magyarországon élő állampolgárok kapják meg, akik korábban hozzájárultak ahhoz, hogy a kormány kapcsolatot tartson velük”) persze akár úgy is lehet értelmezni, hogy az itthoniaknak kellett hozzájárulni a kapcsolattartáshoz, és valamennyi külhoni magyar megkapta hozzájárulás nélkül. Megkérdeztük azt is, hogy hányan kaptak ilyen levelet?

Amint válaszolnak, a cikket frissítjük.

